Dawny właściciel Huty Częstochowa znowu ma kłopoty. Staje kolejny zakład

Należąca do ISD, byłego właściciela Huty Częstochowa węgierska huta Dunaferr wygasiła ostatni piec. Trudno powiedzieć, kiedy i czy w ogóle piec jeszcze ruszy – problemy firmy wykraczają poza niski popyt i wysokie koszty.

Dunaferr ma dwa wielkie piece o łącznej mocy 1,4 mln ton stali rocznie – oba wyłączył w odstępie miesiąca.

Problemem może się okazać wypłacalność huty, która już w poprzednich latach musiała przerywać działalność, bo nie płaciła za surowce.

Kolejnym problemem mogą być tarcia między udziałowcami – duże pakiety akcji mają podmioty z Rosji i Ukrainy.

Gaszenie wielkich pieców w ostatnich miesiącach nie jest w Europie niczym nowym. Wygląda jednak na to, że sytuacja węgierskiej firmy jest znacznie trudniejsza i bardziej skomplikowana niż w przypadku innych przedsiębiorstw, które ostatnio wygasiły piece.

Dunaferr ma dwa wielkie piece o łącznej mocy 1,4 mln ton stali rocznie. Mniejszy został wyłączony w sierpniu tego roku w związku z niskim popytem i wysokimi kosztami. Drugi przestał pracować 16 września, ponieważ zabrakło mu koksu do produkcji. Przedstawiciele firmy obwiniają o to swojego głównego dostawcę, firmę Donau Brennstoffkontor, która miała nagle zaprzestać dostaw.

Za przerwą w pracy huty Dunaferr mogą stać problemy finansowe firmy

Według węgierskich mediów Robert Gara, dyrektor zarządzający Donau Brennstoffkontor powiedział, że obie firmy pracują nad rozwiązaniem, które ma umożliwić wznowienie dostaw. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów.

Media przypominają, że huta już wcześniej miała problemy z koksem, ponieważ nie płaciła za dostawy i już wiosną ubiegłego roku musiała z tego powodu przerywać pracę. Wskazują także na problemy z zarządzaniem zakładu, który wykazywał straty i prowadził produkcję na 30 proc. mocy nawet w czasie wysokiego popytu i dobrych cen. Ta sytuacja wydaje się przypominać to, co działo się przed laty z Hutą Częstochowa, która także długo należała do ISD. Po bankructwie w 2019 roku i rocznej pracy w ramach firmy Sunningwell trafiła ostatecznie do portfolio Liberty i obecnie normalnie pracuje.

Wśród udziałowców są Ukraińcy i Rosjanie - to może powodować problemy

Kolejnym wskazywanym problemem mogą być konflikty między udziałowcami. Firmę założyli w Doniecku ukraińscy biznesmeni, m.in. Sergiej Taruta, ale od 2010 roku kontrolny pakiet akcji mają firmy rosyjskie, co od napaści Rosji na Ukrainę miało spowodować konflikty między właścicielami akcji.

Dla węgierskiej gospodarki problemy huty są tym poważniejsze, że zakład zatrudnia 4500 osób. Oczywiście tylko część obsługuje wielkie piece i stalownię, a znaczna część zatrudnienia to pracownicy walcowni, które wciąż mogą pracować. Problem w tym, że coś zawsze trzeba kupić – jak nie koks i rudę żelaza do wielkich pieców, to przynajmniej slaby dla walcowni. Nie wiadomo więc, jak będzie się rozwijała przyszłość zakładu, jeżeli okaże się, że za obecnymi problemami stoją problemy z wypłacalnością firmy.

Obserwatorzy zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt – pierwszy, mniejszy piec został wygaszony planowo, a więc stopniowo, z zachowaniem reżimów technologicznych. Drugi przerwał produkcję ze względu na brak surowca, to sytuacja bardzo niekorzystna ze względów technicznych. W oświadczeniu podkreśla to także Dunaferr, pisząc, że piec powinien powrócić do pracy najszybciej jak to możliwe, bo przedłużanie obecnego zamknięcia może spowodować, że w przyszłości powrót pieca do pracy może się okazać niemożliwy ze względów technicznych i kosztowych. Według spółki, ze względów technicznych piec powinien ponownie podjąć pracę w ciągu tygodnia. Nie wiadomo w jakim czasie uda się rozwiązać problemy zakładu.

Trudne doświadczenia ukraińskiego inwestora na polskim rynku

Utrzymać działalności nie udało się ISD na polskim rynku, na którym ukraiński inwestor był obecny od 2003 r. Przełomowym momentem był rok 2005, kiedy ISD kupiła 100 proc. udziałów Huty Stali Częstochowa oraz jej 12 spółek zależnych, produkcyjnych i usługowych. Ukraińcom jednak nie udało się postawić na nogi częstochowskiej huty. Upadek przemysłu stoczniowego znacznie ograniczył jej możliwości.

Ostatecznie w maju 2019 roku wstrzymano produkcję, a wkrótce potem złożono wniosek o upadłość. 4 września 2019 sąd ogłosił upadłość likwidacyjną.

Niedługo później, bo już 19 września hutę wydzierżawiono na rok firmie Sunningwell, która zainwestowała w uruchomienie produkcji i chciała kupić hutę w drugim przetargu. Transakcja nie została jednak sfinalizowana. Sunningwell przedłużył umowę dzierżawy i nadal deklarował chęć nabycia huty, jednak pod koniec 2020 r. sytuacja firmy pogorszyła się na tyle, że zakład przestał produkować. Do akcji musiał wkroczyć syndyk, który zerwał umowę z Sunningwell i rozpoczął rozmowy z nowym chętnym na częstochowską hutę - spółką Corween, należącą do Liberty Steel (później nazwę Corween zmieniono na Liberty Częstochowa), która została właścicielem huty.

