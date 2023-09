Dobre półrocze Odlewni Polskich

To było dobre półrocze dla Odlewni Polskich, co pokazuje wzrost przychodów oraz zysków.

Producent odlewów ze Starachowic wypracował w pierwszych sześciu miesiącach tego roku 155 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. To o ponad 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W tym czasie zysk ze sprzedaży wzrósł o ponad 71 proc. do 28,4 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej o ponad 81 proc. do 33,5 mln zł. W pierwszym półroczu 2022 r. było to odpowiednio 16,6 mln zł i 18,45

Zysk netto w pierwszym półroczu 2023 r. wzrósł o 60 proc. do 24,4 mln zł.

Głównym przedmiotem działalności Odlewni Polskich jest produkcja odlewów ze stopów żelaza oraz działalność usługowa i handlowa. Spółka prowadzi głównie działalność w kraju, skąd pochodzi przeważająca część jej przychodów, jednak firma posiada także oddział w Niemczech, który świadczy usługi w branży odlewniczej.

Największym akcjonariuszu Odlewni Polskich jest menedżerska spółka OP Invest, która kontroluje ponad 28 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Jej udziałowcem jest prezes Odlewni Leszek Walczyk.