Dobre wiadomości dla KGHM z Chile

Rząd Chile jest gotów na zamiany w budzącej kontrowersje ustawie o opłatach licencyjnych z tytułu produkcji metali. Poprawki miałyby uspokoić działające w Chile firmy górnicze. Jedną z nich jest polski koncern KGHM.

Górnictwo w Chile czekają spore zmiany.

Nowe podatki mają zapewnić większe wpływy budżetowe.

Politycy są gotowi ułagodzić niektóre z propozycji.

Jak przyznał minister finansów Mario Marcel, co prawda projekt ustawy, która miałaby obowiązywać od 2024 roku został już zatwierdzony, to jednak prace legislacyjne nadal się toczą i mogłyby zostać w nich uwzględnione poprawki.

Nowe podatki będą w formie hybrydowej i mają wejść w życie w 2024 roku

W obecnym kształcie proponowana opłata licencyjna ma charakter hybrydowy. Z jednej strony ten faktyczny podatek uzależniony byłyby od rocznej sprzedaży miedzi, z drugiej byłby powiązany z marżą operacyjną górnictwa.

Jedna z proponowanych korekt zakładałaby limit potencjalnego obciążenia podatkowego w przypadku łączenia różnych podatków.

- To zapewniłoby większe bezpieczeństwo firmom górniczym, jak również większą przewidywalność przychodów i zysków - przyznał Marcel.

Minister dodał, że kolejna korekta pozwoliłaby firmom uwzględnić wydatki na rozpoczęcie działalności jako koszt do obliczenia skorygowanego dochodu operacyjnego podlegającego opodatkowaniu.

W praktyce oznaczałoby to, że podatki nie byłyby nakładane – lub byłyby w minimalnej kwocie na te przedsięwzięcia, które dopiero znajdują się w fazie rozruchu, a inwestorzy nie odzyskali jeszcze poniesionych nakładów.

Co ważne, przedsiębiorstwa przynoszące straty operacyjne oraz te o bardzo niskiej lub bliskiej ujemnej rentowności byłyby zwolnione z podatku od rocznej sprzedaży metali.

Zmiany w podatkach to efekt politycznych sporów w Chile

Chile to najważniejszy producent miedzi na świecie i czołowy kilku innych metali. Jednak obecnie górnictwo stało się tam kwestia polityczną.

Po tym jak prezydentem kraju został skrajnie lewicowy Gabriel Boric, w Chile rozgorzała dyskusja dotycząca podatków płaconych przez branżę górniczą.

Proponowane przez władze rozwiązania zwiększyłyby niepewność w decyzjach inwestycyjnych, a część inwestycji utraciłoby rentowność.

Najnowsza propozycja to opłata licencyjna w stałej wysokości 1 proc. od sprzedaży miedzi. Od 8 proc. do 26 proc. całkowitej kwoty do zapłaty zależałoby od marży operacyjnej spółki wydobywczej.

Kwestie podatkowe pilnie śledzi także polski koncern KGHM, który ma udziały w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Na szczęście na razie nasza spóła ze względu na umowę dotycząca pokrycia wydatków inwestycyjnych nie musi się chwilowo przejmować zmianami w podatkach.