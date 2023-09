Dobre wieści z rynku srebra dla KGHM

Ceny miedzi nie rozpieszczają polskiego miedziowego potentata. Jednak perspektywy dla srebra, a więc i KGHM, są coraz lepsze.

KGHM jest czołowym na świecie producentem miedzi. Rocznie produkuje ponad 600 tys. ton tego metalu. Problem w tym, że obecnie ceny miedzi są niskie. To zaś powoduje, że spółka zarabia duże mniej niż w przypadku choćby tylko nieco wyższych cen rdzawego metalu. Na szczęście w sukurs KGHM może przyjść srebro.

- Srebro może odnotować największy deficyt od ponad dekady, ponieważ produkcja górnicza nie nadąża za popytem. W branży fotowoltaicznej obserwuje się gwałtowny wzrost popytu - mówi cytowany przez specjalistyczne portale Ed Moya, starszy analityk rynku w domu maklerskim OANDA.

Obecnie srebro staje się jednym z kluczowych metali w transformacji energetycznej. Przez lata było tańszą alternatywą dla złota, teraz liczba zastosowań przemysłowych srebra rośnie.

Według Silver Institute w 2022 r. niedobór srebra na rynku wyniósł 237,7 mln uncji, a deficyty będą się utrzymywać w nadchodzących latach. Lukę obecnie wypełniają duże zapasy oraz metal znajdujący się w posiadaniu osób prywatnych i inwestorów.

Według Silver Institute popyt na srebro dla branży fotowoltaicznej (srebro wykorzystywane jest do produkcji paneli) wzrósł trzykrotnie od 2014 r. i oczekuje się, że w 2023 r. osiągnie 161 mln uncji. Sektor ten będzie odpowiadał za 14 proc. całkowitego zapotrzebowania na srebro w 2023 r. w porównaniu z 5 proc. w 2014 roku.

Popyt w tym sektorze może osiągnąć 170-180 milionów uncji, jeśli do 2025 r. moc nowych instalacji fotowoltaicznych przekroczy 400 gigawatów (GW), powiedział Philip Newman konsultant z Metals Focus.

Inne analizy przewidują zapotrzebowanie na srebro ze strony branży fotowoltaicznej nawet na 225 mln uncji w 2025 roku.

A to oznacza trwały wzrost cen srebra. Choć pamiętne dla producentów metalu 50 dol. za uncję w roku 2011 raczej nie będzie możliwe do uzyskania, to trwałe więcej niż 25 dol. za uncję już tak.