Dobry kwartał Kęt na słabym rynku

Trzeci kwartał 2023 roku był dla Grupy Kęty dobry mimo słabego rynku. Choć poziom popytu był niższy od oczekiwanego i wzrosła presja na marży, to na wynikach pozytywnie odbiło się obniżenie cen surowców. Grupa po raz drugi zwiększyła prognozę tegorocznych wyników.

Przychody Grupy Kęty w trzecim kwartale tego roku spadły o 13 proc. rok do roku, do 1,231 mld zł.

Wynik EBITDA grupy wzrósł o 2 proc., do 257,4 mln zł.

Zysk netto sięgnął 181 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc.

W trzecim kwartale 2023 roku Grupa Kęty zanotowała spadek przychodów o 13 proc. rok do roku, do 1,231 mld zł. Wzrost wyniku EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji - red.) w Segmencie Systemów Aluminiowych skompensował spadki w segmentach Wyrobów Wyciskanych i Opakowań Giętkich. W sumie EBITDA grupy wzrosło więc o 2 proc., do 257,4 mln zł. W trzecim kwartale grupa uzyskała sześcioprocentowy wzrost wyniku na poziomie netto. Zysk netto sięgnął 181 mln zł.

Licząc od początku roku, wyniki prezentują się nieco gorzej. Spadek przychodów jest o jeden punkt procentowy wyższy i wynosi 14 proc. Przychody osiągnęły poziom 4,013 mld zł. Wynik EBITDA zmniejszył się rok do roku o jedną piątą i wyniósł 698 mln zł. Zysk netto spadł o 21 proc., do 467,8 mln zł.

Druga korekta prognozy w ciągu roku i znowu w górę

Według najnowszych, już skorygowanych prognoz spółka spodziewa się, że przychody sięgną 5,2 mld złotych, co rok do roku ma stanowić spadek o 12 proc. Wynik EBITDA będzie mniejszy o 16 proc. i sięgnie 690 mln zł. Zysk netto natomiast spadnie o 17 proc., do 565 mln zł. Korekty tegorocznych prognoz wynikają zdaniem spółki z niedoszacowania wyników podczas tworzenia prognozy w końcu ubiegłego roku. Wówczas sytuacja rynkowa, jakiej spodziewano się w roku 2023 była znacznie gorsza od taj, z jaką mamy w rzeczywistości do czynienia.

- Nastroje w październiku, w listopadzie ubiegłego roku przy tworzeniu budżetu 2023 były tragiczne – przyznał podczas konferencji wynikowej prezes Grupy Kęty Dariusz Mańko, dodając, że był to najtrudniejszy budżet w ostatnich 5-6 latach.

Segment Wyrobów Wyciskanych zwiększył wolumen sprzedaży, ale przychody spadły

Mimo trudnej sytuacji na rynku, szczególnie budowlanym, Segment Wyrobów Wyciskanych w trzecim kwartale zwiększył wolumen sprzedaży o 15 proc., czemu przysłużyła się głównie sprzedaż do Segmentu Systemów Aluminiowych. Mimo tego przychody segmentu spadły o 18 proc. (do 501,3 mln zł), na co miał wpływ przede wszystkim spadek cen aluminium i premii wlewkowej. Spadek przychodów odczuwalny był przede wszystkim w sprzedaży zagranicznej, która stanowi 52 proc. przychodów grupy. Wyniósł on 28 proc., podczas gdy wartość sprzedaży w kraju zmniejszyła się tylko o 3 proc.

Segmentowi udało się zwiększyć przychody w branży budowlanej, odpowiadającej w omawianym kwartale za 40 proc. sprzedaży (rok wcześniej było to 33 proc.). Na stabilnym poziomie utrzymała się sprzedaż w motoryzacji, odpowiadającej teraz i rok wcześniej za 25 proc. przychodów.

Niższy popyt spowodował silną presję konkurencyjną, która pięcioprocentowym spadkiem odbiła się na wyniku EBITDA, który wyniósł w trzecim kwartale 70,7 mln zł. Od stycznia wynik ten wyniósł 234 mln zł, co stanowi spadek o 17 proc.

Segment Systemów Aluminiowych zwiększył wolumeny sprzedaży, ale przy spadku cen

Segment Systemów Aluminiowych uzyskał trzyprocentowy wzrost wolumenów sprzedaży, ale towarzyszył temu spadek cen. Ostatecznie przychody wzrosły jednak o 8 proc., do 639,6 mln zł. Segment 61 proc. swoich przychodów uzyskał w Polsce i ten odsetek był podobny jak rok temu (było 60 proc.), co zdaniem zarządu jest sukcesem, bo osłabienie koniunktury na wielu europejskich rynkach, na których Grupa Kęty jest obecna jest wyraźnie widoczne.

Dzięki większym wolumenom i niższym kosztom surowców udało się zwiększyć wynik EBITDA segmentu o 69 proc. Wyniósł on 133,3 mln zł.

Segment Opakowań Giętkich pod wpływem osłabienia koniunktury w Europie Zachodniej

W Segmencie Opakowań Giętkich zanotowano sześcioprocentowy spadek wolumenów sprzedaży. Wartość sprzedaży spadła o 27 proc., do 287 mln zł. Udział sprzedaży krajowej wyniósł w tym kwartale 51 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 41 proc. Spadek sprzedaży zagranicznej to według spółki wynik osłabienia koniunktury na rynkach europejskich, głównie w Niemczech, które są największym rynkiem eksportowym SOG.

Według spółki za 38 proc. spadku wyniku EBITDA w tym segmencie odpowiada w dużej mierze „niższa marża w obszarze folii BOPP ze względu na znaczące osłabienie popytu przy większych mocach zainstalowanych w Europie w przeciągu dwóch ostatnich lat”.

Grupa kontynuuje inwestycja i rozgląda się za akwizycjami

Spółka przedstawiła także stan realizacji obecnych inwestycji. W zakładzie w Złotowie, stawianym w ramach Segmentu Systemów Aluminiowych, kończy się etap budowy nowej hali. Wykonano już 100 proc. elewacji i zamontowano wentylację. Trwa montaż stolarki aluminiowej i pozostałych instalacji. Rozpoczęto montaż lakierni.

Segment Wyrobów Wyciskanych rozpędza produkcję oddanej niedawno w nowym zakładzie w Kętach prasy 2000T i montuje urządzenia pracy 4000T, która ma rozpocząć pracę w przyszłym roku. W sumie wydatki inwestycyjne w trzecim kwartale wyniosły 56 mln zł, co zdaniem spółki było zgodne z harmonogramem.

Zarząd wspomniał także o możliwości inwestycji w nowe podmioty za granicą, ale zapytany o szczegóły Dariusz Mańko stwierdził, że trzeba poczekań do publikacji nowej strategii firmy. Zauważył tylko, że szukając potencjalnych akwizycji woli mniejsze podmioty, o wartości 50 – 100 mln zł, bo większe mają już zbyt skomplikowaną strukturę, zbyt wiele spółek zależnych, żeby można było stosunkowo szybko włączyć je go Grupy i osiągnąć potrzebne synergie. Stwierdził jednak, że nie ucieka od większych spółek, jeżeli będą tak zorganizowane, aby nie wymagały dużych adaptacji i zaangażowania ze strony grupy. – Pracę nad ewentualnymi akwizycjami dopiero będziemy rozpoczynać – powiedział Dariusz Mańko.