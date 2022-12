Dobry listopad dla KGHM

Nasz miedziowy potentat podał wyniki produkcyjne za listopad. Choć produkcja była niższa niż rok wcześniej, to spółka może mieć powody do zadowolenia.

Należy bowiem pamiętać, że w ubiegłym roku w wynikach spółki partycypowała jeszcze kopalnia Franke, której KGHM się pozbył. Dodatkowo najważniejszy zakład górniczy KGHM poza Polską - kopalnia Sierra Gorda - ma obecnie gorszej jakości złoże.

Jak to przełożyło się na wyniki operacyjne?

Produkcja miedzi płatnej w KGHM wyniosła 59,1 tys. ton, oznacza to spadek w porównaniu do listopada 2021 roku o 1,4 tys. ton (minus 2 proc.). Jak podkreśla spółka, dotyczy to segmentu KGHM International i wynika z perturbacji w Sierra Gorda i sprzedaży Franke.

W przypadku drugiego najważniejszego metalu srebra płatnego, jego produkcja wyniosła 67,4 tony, to o aż 64,4 tony (minus 49 proc.) mniej od wielkości zrealizowanej w analogicznym miesiącu 2021 roku. Powodem tej sytuacji jest remont Wydziału Metali Szlachetnych, co negatywnie wpłynęło na produkcję. Po 11 miesiącach produkcja była niższa tylko o 28 tony.

Produkcja złota wyniosła 13,6 tys. troz (uncja trojańska ok. 31,1 gramów) i kształtowała się na poziomie nieco wyższym od zanotowanego rok wcześniej (wzrost produkcji w segmentach KGHM International oraz KGHM Polska Miedź, przy spadku produkcji złota w kopalni Sierra Gorda).

Spadła natomiast produkcja molibdenu. Wyniosła 0,1 mln funtów, czyli o 0,4 mln funtów (minus 80 proc.) mniej niż w listopadzie ubiegłego roku. Spadek produkcji podyktowany jest głównie eksploatacją stref wydobywczych o niższej zawartości tego metalu w porównaniu do 2021 roku oraz niższy uzysk molibdenu.

KGHM to największy w Europie producent miedzi i drugi na świecie srebra. Spółka prowadzi operacje górnicze w Kanadzie, USA, Chile i na krajowym podwórku.