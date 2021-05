Dojrzały miedziowy potentat. KGHM obchodzi 60. urodziny

Według pierwotnych planów jedna z najbardziej znanych w świecie polskich firm miała zakończyć pracę już ponad 20 lat temu, tymczasem wciąż się rozwija. Dokładnie 1 maja obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. KGHM to jedyna polska spółka, która ma bezpośredni i zauważalny wpływ na to, co dzieje się w globalnej gospodarce.

Pierwsze zamknięcie

Huty - klucz do zysku

Spółka globalna

W Polsce budowano już kopalnie rud miedzi, ale w okolicach Lubina inżynierom przyszło się zmierzyć z nie lada wyzwaniem, górotwór był bowiem bardzo silnie zawodniony. W przeszłości zdarzało się, że w starym zagłębiu woda zalewała całe kopalnie. By tego uniknąć, konieczne było zastosowanie unikalnej, ale wciąż raczkującej technologii zamrażania górotworu. Warto zaznaczyć, że do 1960 roku w naszym kraju nie wykonywano prac szybowych w tak trudnym otoczeniu.O tym, jak duży był to problem może świadczyć zalanie szybu L II 17 listopada 1962 roku. Kiedy kilkanaście miesięcy później sytuacja się powtórzyła, w Warszawie poważnie zastanawiano się nad przerwaniem dalszych prac i zakończeniem działalności KGHM.W grę wchodziły partyjne rozgrywki. Przeciwnicy KGHM w likwidacji firmy upatrywali możliwość transferu pieniędzy do wspieranych przez nich przedsięwzięć. Ostatecznie postęp prac udało się zachować, a 20 marca 1963 roku wyjechała na powierzchnię pierwsza ruda miedzi z nowego zagłębia.Jednak na spektakularne efekty inwestycji trzeba było jeszcze poczekać. Pierwszy koncentrat, wyprodukowany przez Zakład Mechanicznej Przeróbki Rudy, opuścił zakład 15 lutego 1968 roku. A planowaną zdolność wydobywczą, czyli 14 tys. ton rudy na dobę, kopalnia Lubin osiągnęła w kwietniu 1972 roku.Początkowo szacowano, że miedzi w KGHM starczy na blisko ćwierć wieku eksploatacji. Tym samym zakładano, że z końcem poprzedniego stulecia KGHM jeśli będzie pracował dalej, to już na obcym wsadzie. Jednak postęp technologii i sięganie coraz głębiej sprawiły, że zakład będzie produkował rdzawy metal co najmniej jeszcze przez pół wieku.Warto przypomnieć, że nie wszystkie z kopalń KGHM jeszcze pracują. Do KGHM, o czym się często zapomina, przynależały bowiem zakłady z tzw. Starego Zagłębia. Najważniejszym były Zakłady Górnicze Konrad w Iwinach. W latach świetności produkowały one 6-7 tys. ton miedzi i około 20 ton srebra.W socjalistycznej gospodarce liczył się każdy surowiec eksportowy, zakład z Iwin pracował więc aż do 1987 roku, kiedy to podjęto decyzję o jego zamknięciu. Przyczyną były wyeksploatowanie złóż i nieopłacalność produkcji nawet w socjalistycznych realiach.Jednak warto pamiętać, że to, co nie było opłacalne do eksploatacji trzy dekady temu, wraz z postępem technologii może w przyszłości ponownie stać się zyskownym, a Konrad może przeżyć reaktywację...To, co powoduje, że KGHM na swój sposób jest unikalny w biznesie miedziowym, to fakt, że to zakład kompletny. Ciąg produkcyjny jest bowiem pełny. Od wyprodukowania rudy, poprzez jej wzbogacenie, aż do wytopu metalu, a nawet produkcji wyrobów z niego, wszystko znajduje się w jednej pieczy.Prawdziwym skarbem KGHM oprócz kopalń są także huty. Trzy zakłady: Głogów, Legnica i Cedynia – Walcownia przerabiają głównie własny koncentrat, ale także miedziany złom.Warto dodać, że w odległej przyszłości i po wyczerpaniu się złóż miedzi może się okazać, że KGHM nadal będzie istniał, tyle że jako zakład przerabiający obcy wsad lub miedziany złom.Jak już wspominaliśmy, na Dolnym Śląsku miedź produkowano już wcześniej. By rudę przerobić, konieczna była budowa huty. Zakład ten jest najstarszą częścią KGHM. Huta Miedzi „Legnica” utworzona została bowiem w 1951 r. pod nazwą Legnickie Zakłady Metalurgiczne. Faktyczną pracę rozpoczęła w 1953 roku. Można jeszcze wspomnieć o drugiej hucie, zakładzie Głogów, którego wstępny rozruch nastąpił (kolejna rocznica!) pół wieku temu.Po sześciu dekadach KGHM jest spółką globalną i jedyną w kraju faktycznie mającą światowe znaczenie. Wynika to z dużego udziału w produkcji kluczowych dla światowej gospodarki metali. Z ponad tysiącem ton produkcji srebra rocznie KGHM zajmuje obecnie pierwsze miejsce wśród producentów tego metalu.Aktualnie z kopalń spółki pochodzi około 4 proc. światowej produkcji srebra.Nasz potentat znajduje się również w czołowej dziesiątce producentów miedzi na świecie. Ubiegłoroczna produkcja spółki wyniosła około 700 tys. ton tego metalu. Oznacza to około 3,5 proc. światowej produkcji.To może niedużo, ale warto zwrócić uwagę, że możliwa groźba ryzyka protestu załogi w KGHM zawsze znajduje się w światowych informacjach gospodarczych. A na to, co dzieje się w KGHM, reagują ceny metali.Jaka jest przyszłość przed naszą spółką? Postęp technologiczny w górnictwie. Spółka już sięga do złoża w obszarze Głogów Głęboki, to zaś oznacza kolejne dekady wydobycia. Wiele wskazuje, że KGHM może nawet osiągnąć sto lat funkcjonowania. Jak na spółkę, która miała zakończyć działalność w poprzednim wieku, to całkiem nieźle.