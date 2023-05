Doszło do poważnego tąpnięcia na rynku rudy żelaza i stali

Ceny rudy żelaza na rynku w Singapurze i Dalianie spadły poniżej 100 dolarów za tonę. Spadają także ceny wyrobów stalowych. Wpływ na to mają obawy o ożywienie gospodarcze w Chinach. To jest bowiem mniejsze niż oczekiwali analitycy.

Z powodu obawa o wzrost gospodarczy ruda żelaza tanieje.

Inwestorzy mniej kupują również wyrobów stalowych.

Stal pociągnęła za sobą także ceny koksu.

Najczęściej zawierany, czerwcowy kontrakt na rudę żelaza w Singapurze spadł w połowie tygodnia aż o 4,7 proc. do 95,25 dol. za tonę.

Ceny niektórych wyrobów stalowych są najniższe od pół roku

Natomiast cieszący się największym wzięciem wrześniowy kontrakt na dostawy rudy żelaza w chińskim Dalianie potaniał o 4,6 proc., do 682,50 juanów (98,74 dol.) za tonę, osiągając niemal najniższy poziom w tym miesiącu.

Coraz większe są obawy o popyt na stal w Chinach. Kontrakty na pręty zbrojeniowe z dostawą na październik na Szanghajskiej Giełdzie Futures spadły na koniec środowych notowań aż o 3,6 proc., do 3462 juanów za tonę. To najniższa cena od trzeciego listopada ubiegłego roku.

Co powoduje spadki? Obawy o perspektywy gospodarcze Chin. Wpływ na to ma także zachowanie chińskiej waluty.

Juan osłabił się w środę do prawie sześciomiesięcznego minimum w stosunku do dolara i oddał wszystkie zyski, jakie osiągnął w tym roku w stosunku do koszyka walut swoich partnerów handlowych w obliczu nowych napięć w stosunkach chińsko-amerykańskich.

Obawy o słabość waluty wpływają na sytuację na rynku stali

- Słabość waluty zwiększyła utrzymujące się obawy dotyczące niejednolitego ożywienia gospodarczego w Chinach przez czołowego producenta stali i konsumenta metali - poinformowali analitycy Sinosteel Futures.

Jak podkreślają: fundamenty rynku również nie są inspirujące, a popyt na stal w Chinach – który nie spełnił oczekiwań co do szczytu sezonu budowlanego między marcem a majem – prawdopodobnie pozostanie przytłumiony, a huty przestrzegają chińskich limitów produkcji w celu ograniczenia emisji.

- W średnim okresie polityka kontroli produkcji stali surowej doprowadzi do znacznego spadku popytu na rudę żelaza, podczas gdy długoterminowe perspektywy są również stosunkowo pesymistyczne – poinformował Reuters na podstawie danych analityków Sinosteel Futures.

Inne indeksy cen stali w Szanghaju też pokazują spadki. I tak stal w zwojach potaniała o 3,1 proc., walcówka była tańsza o 1,9 proc., a stal nierdzewna o 0,8 proc.

W ślad za stalą potaniały także w Dalianie węgiel koksowy i koks. Ten pierwszy w środę stracił 1,9 proc., ten drugi 2,7 proc.