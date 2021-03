Droga stal martwi budowlańców

Rekordowe wzrosty cen wyrobów hutniczych wykorzystywanych w budownictwie na razie mają umiarkowanie negatywny wpływ na marże firm budowlanych. Nie jest on jednak podobny dla wszystkich podmiotów, a sytuację może odmienić rozpoczynający się sezon budowlany i rosnący popyt.

Jak wskazał Kaźmierczak, rosnące ceny stali to temat dyskutowany w branży budowlanej od kilku miesięcy.- Rosnące ceny stali to tendencja ogólnoświatowa, choć tempo wzrostu cen w Polsce jest rekordowe. Ceny wyrobów hutniczych ostatnio wyhamowały, ale znajdujemy się w przededniu sezonu budowlanego 2021. Dlatego popyt na stal może być coraz większy, ale wiele zależy od zachowania cen surowców do produkcji stali w kolejnych miesiącach - wskazał ekonomista.Jego zdaniem, wpływ rosnących cen stali na marże firm budowlanych jest trudny do oceny.- Na pewno nie jest pozytywny i jednocześnie nie jest też wybitnie negatywny, bo firmy mogą do pewnego stopnia neutralizować jego wpływ na marże poprzez inne działania. Wiele zależy o tego, czy np. firma zdążyła kupić stal przed wzrostami cen, ile stali potrzebuje w najbliższych tygodniach, a także jaki jest jej udział w strukturze kosztów - stwierdził Kaźmierczak.Jak pisaliśmy wcześniej, rosnące ceny produkcji budowlano-montażowej są niekorzystne zarówno dla deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych. W styczniu 2021 r. koszty te wzrosły - według danych GUS - o 2,3 proc. w stosunku do stycznia ubiegłego roku.- W 2020 r. można było zauważyć wzrost cen wielu podstawowych materiałów budowlanych, a zwłaszcza cementu, nawet o 10 proc. To naturalnie przekładało się na cenę mieszanki betonowej i - ostatecznie – na wzrost kosztów produkcji. W pierwszej połowie ubiegłego roku ceny materiałów ustabilizowały się, ale w drugiej ponownie zaczęły rosnąć. W 2021 r. gwałtownie wzrosły, a raczej poszybowały, ceny stali, nawet o 30 proc. - komentował Bartłomiej Kostecki, project manager w Angel Construction.- Mamy olbrzymi popyt, podaż ograniczoną przez wyłączenia pieców, a przy tym kuriozalną sytuację, w której dotąd bardzo konkurencyjne ceny azjatyckiej stali bywają wyższe od cen w Europie. To gotowy scenariusz pompowania bańki - podkreślał Andrzej Michalski-Stępkowski, prezes Stowarzyszenia Stal Nierdzewna.