Duży wzrost przychodów Alumetalu

Przychody Alumetalu wzrosły w pierwszym kwartale o ponad 60 proc. rok do roku, zysk zwiększył się o 16 proc. – wynika ze wstępnych danych finansowych opublikowanych przez spółkę w środę 20 kwietnia.

Alumetal poinformował, że skonslidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 58,6 mln zł wobec 50,7 mln zł w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku, co oznacza wzrost o 16 proc.

Znacznie większy był wzrost przychodów. W pierwszym kwartale wyniosły one 838,5 mln zł wobec 514 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 63 proc.

To efekt wzrostu cen, bo wolumen sprzedaży zwiększył się w tym okresie o zaledwie 5 proc. i wyniósł 66 tys. ton wobec 66 tys. t rok wcześniej.

Alumetal zastrzegł w komunikacie, że ostateczne wyniki finansowe I kwartału 2022 roku zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany 11 maja 2022 roku.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,19 mld zł w 2021 r.