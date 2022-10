Duży wzrost zysku i przychodów grupy Cognor

Zyk netto grupy Cognor w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. wyniósł 476,8 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie roku 2021 r. był na poziomie 238,1 mln zł.

W samym trzecim kwartale 2022 r. przychody grupy Cognor wyniosły 749,4 mln zł, zysk operacyjny był na poziomie 172,3 mln zł a zysk netto wyniósł 130,3 mln zł.

W trzecim kwartale Covid 19 miał coraz mniejszy wpływ na działalność grupy, choć nadal obserwowana jest podwyższona absencja w zakładach.

Cognor informuje, że alternatywne do rosyjskich źródła zaopatrzenia wiążą się w niektórych przypadkach z wyższymi kosztami pozyskania danego surowca.

Przychody grupy Cognor ze sprzedaży w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. przekroczyły 2,74 mld zł, dla porównania w tym samym okresie roku 2021 r. były na poziomie 1,98 mld zł.

Zysk z działalności operacyjnej był na poziomie 577,5 mln zł, wobec 316,7 mln zł rok wcześniej.

Duży spadek sprzedaży, trudna sytuacja na rynku hutniczym

Cognor poinformował, że w trzecim kwartale roku 2022 popyt na stal uległ zmniejszeniu. W Unii Europejskiej (UE27) produkcja stali surowej spadła bardzo mocno, bo aż o 13,5 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału roku 2021.

Polska wpisała się w ten odczyt ze zmniejszeniem swojej produkcji o 14,1 proc. Ze wszystkich regionów z trendu wyłamały się Afryka z Bliskim Wschodem i Azja, gdzie produkcja wzrosła odpowiednio o 37,7 proc. i 2,3 proc. przy czym w tym ostatnim przypadku głównie dzięki solidnemu przyrostowi w Chinach - o 4,7 proc. To jednak nie wystarczyło jako że globalna produkcja stali wyniosła 455,8 milionów ton, co oznacza regres o 0,3 proc.

- Na tym tle produkcja stali surowej (kęsów) przez Cognor Holding wypadła gorzej bowiem zmniejszyła się o 25,1 proc., głównie w wyniku dłuższych niż zwykle przerw remontowych. Warto jednak zauważyć, że łączna sprzedaż złomów stali, półwyrobów (kęsów) i produktów finalnych zanotowała obniżkę wyraźnie bardziej umiarkowaną - mianowicie o 11,6 proc. Mimo spadku wolumenu dostaw nasze przychody urosły o 6,6 proc. na gruncie zwyżki cen kęsów oraz produktów finalnych - podano w komentarzu zarządu.

Dobra zyskowność. Dodatkowe przychody rynku energii i gazu

Niskiej produkcji i ilości sprzedaży nie towarzyszył jednak spadek zyskowności grupy.

- EBITDA osiągnęła 183,3 milionów chociaż w tym czasie miał miejsce bardzo stromy zjazd cen złomów stali skutkujący stratami FIFO w kwocie aż 62,9 milionów złotych. Czynnikiem kompensującym było poszerzenie spreadów przerobowych dla kęsów o 600 złotych do tony zaś dla wyrobów finalnych o 1238 złotych do tony. Spready poprawiły się dzięki wzrostowi średniej ceny kęsów i wyrobów finalnych podczas gdy cena złomów stali uległa zmniejszeniu - dodano w komentarzu.

Czynnikiem niesprzyjającym zyskowności było natomiast pogorszenie kosztów wytwarzania wynikające z podwyżki cen energii oraz innych elementów zużycia.

- Innym obciążeniem był dłuższy od standardowego postój w przypadku niektórych naszych zakładów. Okres wakacyjny jest sezonem remontowym w hutnictwie przy tym zdecydowaliśmy się wykorzystać słaby rynek dla części naszych asortymentów i przeprowadziliśmy w tym czasie dodatkowo pewną ilość mniejszych nakładów inwestycyjnych i modernizacyjnych. Ostatni i jednocześnie bardzo duży wpływ, tym razem pozytywny na nasze wyniki, miały zdarzenia nadzwyczajne, przede wszystkim wynikające z transakcji obrotu energią. Nasz łączny dochód ze sprzedaży na rynku giełdowym energii elektrycznej i gazu ziemnego wyniósł w trzecim kwartale 2022 roku 95,1 milionów złotych - dodano w komentarzu zarządu.

Covid coraz mniej groźny, choć jest podwyższona absencja pracowników

- W zakończonym kwartale choroba Covid 19 miała coraz mniejszy wpływ na naszą działalność. Kolejna cześć restrykcji urzędowych w Polsce została na początku drugiego kwartału 2022 zniesiona. Pomimo tego, iż nadal notujemy w naszych zakładach podwyższoną absencję, a w niektórych krajach, jak na przykład w Chinach, następuje powrót do twardych restrykcji, tym niemniej nie postrzegamy obecnie istotnego ryzyka ze strony wirusa Sars-Cov-2 dla kontynuacji lub dla skali naszej działalności operacyjnej - podał Cognor w komunikacie.

Zapewniono, że sytuacja kryzysu związanego z najazdem Rosji na Ukrainę nie zmieniła się od czasu ostatniego raportu finansowego.

- Do chwili obecnej obawy związane z dostępnością surowców do naszej produkcji nie zmaterializowały się, natomiast alternatywne do rosyjskich źródła zaopatrzenia wiążą się w niektórych przypadkach z wyższymi kosztami pozyskania danego surowca. Wojna w Ukrainie tymczasem wzmocniła pozytywny dla naszych wyników trend cenowy dotyczący naszych wyrobów. Niezależnie od przejściowych korzyści podtrzymujemy wszelkie nasze obawy związane z utrzymywaniem się tego kryzysu i wyrażamy nadzieję na jego jak najszybsze zakończenie - zaznaczono w raporcie.

Zarząd analizuje wpływ wojny na Ukrainie na sytuację na rynku hutniczym

Jak poinformowano, grupa Cognor prowadzi i kontynuuje pewne działania stanowiące wsparcie dla osób, które opuściły Ukrainę w obliczu zagrożenia tym konfliktem zbrojnym.

Wskazano, że skutki wojny wywołanej przez Rosję na terenie Ukrainy w dłuższym okresie czasu są w obecnej sytuacji trudne do oszacowania, a jej wpływ na sytuację grupy zależny będzie od licznych czynników geopolitycznych oraz mikro- i makroekonomicznych.

- Jednocześnie zarząd nie jest w stanie oszacować wpływu wojny w Ukrainie na rynek, na którym funkcjonuje grupa. Dalsze działania będą podejmowane przez zarząd adekwatnie do rozwoju sytuacji i zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym - podsumowano w raporcie.