Dwoje chętnych na kupno polskiej spółki. Szykuje się transakcja za ponad miliard złotych

Elemental Holding złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wydanie zgody na przejęcie spółki Alumetal. O przejęcie Alumetal stara się także norweska grupa Norsk Hydro. Wartość transakcji może przekroczyć 1,2 mld zł.

Grupa Alumetal jest drugim co do wielkości producentem odlewniczych stopów aluminiowych w Europie. Posiada trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech.

Norweska grupa Norsk Hydro oferuje za wszystkie akcje Alumetal 1,23 mld zł, co daje 78,69 zł za akcję. Przed południem 4 maja 2023 r. za jedną akcję Alumetalu płacono ok. 82,1 zł.

Alumetal jest kontrolowany przez fundusze inwestycyjne. Drobni akcjonariusze, nie związani z funduszami lub zarządem spółki, posiadają łącznie 25,51 proc. akcji.

Elemental Holding 27 kwietnia 2023 r. złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wydanie zgody na przejęcie spółki Alumetal oraz jej spółek zależnych.

Przypomnijmy, że o przejęcie kontroli nad Alumetal stara się także norweska grupa Norsk Hydro.

Norweska grupa ma umowę z dużymi akcjonariuszami Alumetalu

Pod koniec kwietnia 2023 r. Norsk Hydro zadeklarował, że zamierza ogłosić ponownie wezwanie na wszystkie akcje Alumetal. Wartość zapowiedzianej transakcji wynosi 1 230 mln zł, co daje 78,69 zł za akcję. Inwestorzy giełdowi liczą, że akcje Alumetalu są jednak więcej warte, przed południem 4 maja 2023 r. za jedną akcję Alumetalu płacono ok. 81 zł.

Norsk Hydro informuje, że zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane w czerwcu 2023 roku, a intencją Hydro jest sfinalizowanie przejęcia na początku lipca 2023 roku, o ile spełnione zostaną warunki wezwania.

Według oceny Hydro wartość Alumetalu wynosi 1,617 mld złotych,

Co ważne, grupa Norsk Hydro zawarła porozumienie z dwoma członkami rady nadzorczej oraz wszystkimi członkami zarządu Alumetalu, posiadającymi łącznie 38,7 proc. akcji spółki, którzy zobowiązali się do złożenia w wezwaniu zapisów do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji po cenie wezwania.

Rozdrobniony akcjonariat. Cena w wezwaniu będzie najważniejsza?

Porozumienie zawarte z tymi akcjonariuszami nie przesądza o powodzeniu wezwania, ponieważ akcjonariat Alumetal jest rozdrobniony.

Największym udziałowcem Alumetalu, posiadającym 32,67 proc. jego akcji, jest IPO 30 Unipessoal LDA, fundusz inwestycyjny kontrolowany przez Grzegorza Stulgisa, który jest przewodniczącym rady nadzorczej Alumetal.

Fundusze Allianz Polska OFE, Allianz Polska Dobrowolny FE, Drugi Allianz Polska OFE mają łącznie 13,76 proc., fundusze Nationale-Nederlanden OFE i Nationale-Nederlanden DFE mają razem 10,01 proc. akcji.

Dodatkowo Aegon OFE posiada 6,12 proc. akcji Alumetalu a OFE PZU "Złota Jesień" ma 5,92 proc. akcji.

Drobni akcjonariusze, którzy nie są związani z funduszami lub zarządem spółki, posiadają łącznie 25,51 proc. akcji.

Grupa Alumetal jest drugim co do wielkości producentem odlewniczych stopów aluminiowych w Europie o zdolnościach produkcyjnych 275 tys. ton rocznie. Posiada trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. Firma sprzedaje swoje produkty przede wszystkim do przemysłu motoryzacyjnego w Europie.

Bardzo udany rok 2022 r. i trudny początek roku 2023 dla Alumetalu

Grupa Alumetal w 2022 roku dostarczyła na rynek 248 tys. ton aluminium, co stanowi wzrost o 7 proc. rok do roku. Ceny wyrobów grupy zwiększyły się w tym czasie o 16 proc.

Grupa zanotowała blisko 3,27 mld zł przychodów (wzrost o 49 proc. rok do roku), co jest najwyższym wynikiem w historii firmy. Grupa wypracowała 293,5 mln zł wyniku EBITDA (wzrost o 37 proc. rok do roku) oraz 245,3 mln zł raportowanego zysku netto (wzrost o 62 proc. rok do roku).

Początek 2023 r. był jednak trudny dla Alumetalu. Grupa szacuje, że w pierwszym kwartale 2023 r. wypracował 40,1 mln zł zysku netto (o 32 proc. mniej w ujęciu rok do roku) oraz 55,6 mln zł zysku EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami), czyli o 19 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2022.

Grupa zanotowała także 786 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 6 proc. mniej w ujęciu rok do roku. Wolumen sprzedaży spadł natomiast o 5 procent.

Kim są dwie grupy, które chcą przejąć Alumetal?

Przedmiotem działalności Elemental Holding, z siedzibą w Luksemburgu, jest działalność holdingowa. Natomiast spółki z grupy kapitałowej, do której należy Elemental Holding działają w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi - specjalizują się w obrocie i przetwarzaniu metali z grupy platynowców (uzyskiwanych z recyklingu katalizatorów samochodowych i przemysłowych), metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. Działalność ta jest prowadzona na terenie Europy, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu oraz w Stanach Zjednoczonych i Azji.

Akcje Elemental Holding notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z kolei Norsk Hydro to jeden z najlepszych i największych producentów wyrobów aluminiowych na świecie. Spółka wzmacnia swoją pozycję konkurencyjną w zakresie recyklingu aluminium w Europie.

Norsk Hydro działa na rynku od ponad 100 lat, posiada 140 zakładów w 40 krajach i jest wskazywana jako wzór prowadzenia biznesu w branży aluminium.

W 2021 roku Norsk Hydro wyprodukowała ponad 3 mln ton produktów aluminiowych.