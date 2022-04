Dystrybucja między młotem a kowadłem - jak zapłacić Rosji za stal?

Dystrybucja stali ma problem z płaceniem za transakcje na rosyjską stal zawarte i zrealizowane przed wojną. Jedno prawo mówi, że muszą płacić, a drugie, że ich pieniądze nie mogą trafić do Rosji. Dystrybucja boi się powtórki z VAT, kiedy karano firmy na podstawie wykładni wydawanych dopiero po zakończeniu transakcji.



W przypadku Rosji sankcje działają dwutorowo – z jednej strony jest embargo na import, m.in. stali, a z drugiej część firm jest objęta sankcjami finansowymi, np. dlatego, że jest nimi obłożony ich właściciel. Ten drugi przypadek właśnie przysparza problemów dystrybutorom stali.



W dystrybucji stali obowiązują odroczone płatności, zwykle o 60 dni. W efekcie mamy sytuację, w której dopiero teraz trzeba płacić za transakcje zawarte z rosyjskimi firmami i zrealizowane przed wybuchem wojny. W przypadku objętej sankcjami firmy Severstal płatności były zawsze dokonywane na rachunek banku na Łotwie, gdzie handlująca w Unii spółka tej firmy była zarejestrowana. Obecnie łotewskie konta rosyjskiej firmy są zamrożone, a więc Rosjanie nie mają dostępu do pieniędzy, które się na nich znajdą. Unijne firmy, w tym polskie, dokonują więc płatności za zrealizowane transakcje na ten rachunek.

- Z jednej strony każdy z nas ma moralne zastrzeżenia do przesyłania pieniędzy Rosji, która może nadal finansować z nich działania wojenne, a z drugiej mamy jasne przepisy mówiące, że za przyjęty towar trzeba zapłacić i nakładane są odsetki czy kary za niewywiązanie się w terminie z tego obowiązku. W tym wypadku mieliśmy jednak pewność, że konta są zamrożone, a więc pieniądze nie trafią do Rosji. Mamy więc czyste sumienie, choć wypełniamy obowiązki wynikające z zawartych transakcji - mówi Iwona Dybał, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.



Niedawno jednak rosyjska firma zaczęła wysyłać swoim unijnym klientom wezwania do zapłaty wskazujące nowy rachunek w jednym z banków w Belgii. W zasadzie sytuacja ta w normalnych warunkach jest dopuszczalna. Obecnie jednak mamy wojnę, w której Rosja jest agresorem, a celem sankcji jest uderzenie w jej gospodarkę i m.in. przychody z handlu zagranicznego. Polskie firmy dystrybucyjne zaczęły się zastanawiać, czy nowe konto także jest „zamrożone”, czy jest formą obejścia sankcji.

W tej chwili firmy dystrybucyjne są między młotem a kowadłem – z jednej strony muszą w terminie płacić, by nie narażać się na odsetki czy kary umowne, które w wypadku transakcji o wysokiej wartości także są duże; z drugiej strony nie chcą ryzykować, że wpłata na nowe konto pozwoli Severstalowi obejść sankcje i za kilka miesięcy lub lat dystrybutorzy trafią do sądu za omijanie sankcji.



Terminy nadchodzą, a wykładnia nie

Branża ma pod tym względem bardzo niekorzystne doświadczenia w wypadku przestępstw wyłudzania VAT. Wówczas nierzadkie były przypadki, kiedy po latach urzędnicy karali firmy za działania, które stały się bezprawne czy wręcz nielegalne w obliczu wykładni do przepisów, wydanej dopiero po zakończeniu transakcji. Dystrybutorzy boją się więc, że choć stosowanie się do sankcji finansowych jest obowiązkiem banku, w przyszłości może się okazać, że w wypadku niedopełnienia tego obowiązku przez bank do odpowiedzialności i tak będą pociągani dystrybutorzy, którym zostanie zarzucony „brak staranności”. Dystrybucja skarży się, że w taki sam sposób firmy były karane w przypadku oszustw VAT-owskich.W tym wypadku obawy są tym większe, że bank nie odpowiedział na zadawane przez część firm pytania o to, czy to nowe konto jest zamrożone ze względu na sankcje i czy pieniądze z niego na pewno do Rosji nie trafią.

- W naszym odczuciu może to być sposób na ominięcie sankcji. Staraliśmy się wyjaśnić tą kwestię z prawnikami, ale w tym wypadku pojawiają się często rozbieżne interpretacje. Wysłałam więc do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiego Funduszu Rozwoju prośbę o wykładnię. Co w tej sytuacji mamy zrobić? W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pytania skierowaliśmy prośbę do Kancelarii Premiera o interwencję. Jednak do dziś w dalszym ciągu nie nadeszła żadna interpretacja - mówi Iwona Dybał.



Nadchodzą za to terminy kolejnych płatności. - Jeżeli taka zmiana banku jest zgodna z prawem, to nie płacąc, narażamy się na odsetki i kary umowne, często w znaczącej wysokości, a z drugiej strony obawiamy się, że za pół roku będzie już jakaś wykładnia rozporządzenia, które będzie to regulowało i w oparciu o te nieistniejące jeszcze dziś prawo będziemy karani za omijanie sankcji. Mamy podstawy się bać, bo przeżywaliśmy takie sytuacje w wypadku oszustw VAT-owskich - mówi Iwona Dybał.