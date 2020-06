Dystrybutorzy stali w opresjach. Stan ciężki, stabilny

Koronawirus uderzył także w sektor dystrybucji stali, są jednak duże różnice pomiędzy poszczególnymi segmentami rynku. Najgorsza sytuacja jest w centrach serwisowych, które są związane z sektorem motoryzacyjnym i sektorem maszynowym. Jeśli chodzi o wyroby długie i budownictwo, to tam sytuacja była zdecydowanie lepsza.

Różna sytuacja w różnych segmentach

Tam, gdzie to było możliwe, pracownicy byli kierowani do pracy z domu. Z ankiety PUDS wynika, że ok. 20 proc. pracowników firm zajmujących się dystrybucją stali pracowało zdalnie.- Sytuacja jest bardzo trudna. Już rok 2019 zaznaczył się dużym spadkiem sprzedaży, zużycie stali w Polsce w 2019 r. było na poziomie 13,1 mln ton, czyli o 12 proc. mniej niż w roku 2018. W rok 2020 wchodziliśmy więc w trudnej sytuacji, pierwszy kwartał był bardzo ciężki. Produkcja stali w Polsce spadła w pierwszym kwartale o 20 proc., a w samym marcu o 30 proc. – wylicza Iwona Dybał.Zużycie stali w pierwszym kwartale 2020 r. spadło o 5 proc., ale w samym marcu spadki sięgnęły 10 proc. A na początku roku nie było przecież jeszcze koronawirusa...Kwiecień w Europie przyniósł spadek sprzedaży centrów serwisowych o 50 proc., a u dystrybutorów o 30 proc. W Polsce te spadki nie były tak duże, ale są duże różnice pomiędzy różnymi segmentami rynku.- Najgorsza sytuacja jest w centrach serwisowych, które są związane z sektorem motoryzacyjnym i sektorem maszynowym ciężkim. Jeśli chodzi o wyroby długie i budownictwo, to tam sytuacja nie była aż tak trudna, ponieważ rozpoczęte inwestycje budowlane są nadal realizowane – wskazuje Iwona Dybał i zauważa, że dystrybutorzy stali korzystają z tarczy antykryzysowej, a choć sytuacja jest trudna, firmy walczą.Zróżnicowana sytuacja segmentów widoczna jest także na przykładzie Stalprofilu.- Najgorzej wygląda teraz handel stalą. Tu sytuacja jest zła, a przyszłość niejasna. W pozostałych obszarach działalności, jak przetwórstwo stali i produkcja konstrukcji stalowych, już kontraktujemy rok 2021 i staramy się zwiększać nasze moce produkcyjne, ponieważ mamy wiele zamówień – zapewnia Jerzy Bernhard.Stalprofil zajmuje się także izolacją rur. Spółka realizuje duże kontrakty w Polsce, ale też jeden duży kontrakt zagraniczny.Spółka realizuje kontrakt na dostawę rur do budowy gazociągu i rozgląda się już za następnym. W tym segmencie nie wystąpiły praktycznie żadne zagrożenia pandemiczne.Jerzy Bernhard dodaje, że w obecnej sytuacji każdy kraj broni własnego rynku i własnej produkcji. Tymczasem Polska otwiera swój rynek bardzo szeroko, także na produkcję z Rosji i Turcji, a więc z tych krajów, gdzie nie obowiązują unijne wymagania związane z ochroną klimatu i środowiska. Import stali nie obarczonej kosztami tych regulacji zaburza konkurencję i psuje rynek.