Dzięki nim odżyła Huta Częstochowa. Teraz chcą stworzyć międzynarodową grupę

Obecnie skupiamy się na rozpędzeniu produkcji Huty Częstochowa, ustabilizowaniu stalowni na poziomie ok. 40-45 tys. ton miesięcznie i zwiększeniu produkcji walcowni do około 70 tys. ton przy wsparciu slabów zza granicy. Wciąż kontynuujemy negocjacje w sprawie przejęcia kilku zakładów w Rumunii, które rozpoczęliśmy jeszcze przed wejściem do Częstochowy. Mamy w planach stworzenie międzynarodowej grupy i uruchomienie kolejnych projektów – mówi Marek Frydrych, prezes Sunningwell International Polska.

Do końca roku Huta Częstochowa wyprodukowała około 40 tys. ton stali, a do chwili obecnej około 55 tysięcy ton.

Zakład planuje ustabilizować produkcję na poziomie 45-50 tys. ton miesięcznie.

Sunningwell kupił 2 zakłady w Rumunii (hutę i walcownię), a ma na oku kolejne trzy.