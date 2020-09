Eksportowe turbulencje zaszkodziły MFO. Sytuacja zmierza jednak ku lepszemu

Polski producent profili stalowych, m.in. dla dostawców okien oraz budownictwa, zakończył pierwsze półrocze 2020 r. spadkiem przychodów o blisko 10 proc. oraz zyskiem netto niższym o ponad 22 proc. W wynik finansowy uderzyło m.in. wywołane pandemią Covid-19 uszczuplenie wysokomarżowej sprzedaży eksportowej.

MFO

Najbardziej ucierpiała sprzedaż profili specjalnych, które dostarczane są głównie za granicę. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży spadł rok do roku z 58 proc. do 54 proc.- Ponieważ sprzedaż eksportowa i sprzedaż profili specjalnych są najwyżej marżowe dla spółki, spadki w tych segmentach odbiły się na rentowności i zyskach - wyjaśnił Mirski.Dodał, że celem zarządu na kolejne kwartały jest utrzymanie wysokich poziomów sprzedaży oraz intensyfikowanie działań dla poprawy rentowności.- Pewnym ryzykiem dla możliwości realizacji zamierzeń zarządu, poza sytuacją epidemiczną i jej bezpośrednimi konsekwencjami, może okazać się sytuacja na rynku stali, a dokładnie dostępność surowca - wskazał prezes.Jak dodał, przez ostatnie kwartały huty europejskie redukowały swoje moce, wygaszały piece i ograniczały produkcję ze względu na jej niską opłacalność i sytuację sektora automotive, będącego głównym konsumentem europejskiej stali.Obecnie sytuacja tego sektora znacząco się poprawia, ale huty nie są w stanie w krótkim czasie zwiększyć swoich zdolności produkcyjnych. Dodatkowo ceny stali w Europie są na tyle niskie, że główni eksporterzy stali, tj. Chiny, Rosja, Ukraina dostarczają stal głównie na własne rynki wewnętrzne.- Problemem jest też dostępność pracowników produkcyjnych. Wielu ukraińskich pracowników wyjechało z Polski i nie planuje powrócić w najbliższym czasie, powiększając tym samym lukę zatrudnieniową - podsumował Tomasz Mirski.Spółka specjalizuje w produkcji profili zimnogiętych dla wytwórców stolarki okiennej z PCV oraz profili specjalnych zimnogiętych dla branży konstrukcyjnej, automotive, instalatorskiej i klimatyzacyjnej. MFO produkuje też profile do suchej zabudowy gipsowo-kartonowej.Firma podkreśla, że jej strategicznym celem jest zdobycie pozycji wiodącego producenta profili stalowych w Europie. MFO jest obecne na 50 rynkach eksportowych.O sytuacji i perspektywach branży dyskutowaliśmy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zapraszamy do obejrzenia retransmisji sesji "Rynek budowlany w nowych realiach".