Elektrownia u siebie. Polski przemysł chce własnych wiatraków

Polska polityka energetyczna, najwyższe w Europie ceny energii i rosnące gwałtownie koszty emisji CO2 sprzyjają myśleniu o własnej generacji energii przez zakłady przemysłowe. Wymaga to jednak zmian w przepisach i podejściu do inwestycji - zwłaszcza w lądowej energetyce wiatrowej.

Własna generacja poza własnym zakładem

Fotowoltaika potrzebuje zbyt wiele miejsca

Panele na 7 tysiącach boisk

Przemysł chce statusu autoproducenta także poza własnym zakładem

Cel? Wspomniane uproszczenie i przyspieszenie procedur inwestycyjnych mogłoby oczywiście dopomóc w zmianie bardzo niskiego dziś poziomu inwestycji w strukturze PKB.Kolejnym interesującym z punktu widzenia przemysłu wariantem pozostaje generacja energii na własne potrzeby. Zachętą do takiego podejścia jest wskazana wyżej różnica między kosztami generacji z OZE a oscylującymi wokół 300 zł za 1 MWh cenami energii na giełdzie.– Kiedy patrzymy na lata 2020 i 2021, widać, że w Polsce mamy najwyższe ceny hurtowe energii w Europie. W ubiegłym roku wyższe ceny miała tylko Malta... Do tego trzeba dodać opłatę mocową, która de facto jeszcze podnosi ceny – podkreślał Jerzy Kozicz.Nasz miks energetyczny w powiązaniu ze stałym wzrostem cen praw do emisji CO2 w systemie ETS, które w ostatnim miesiącu skoczyły z 43 do 47 euro, sugeruje, że giełdowe ceny będą jeszcze rosły, co podniesie atrakcyjność budowy własnych źródeł energii odnawialnej.Tu pojawia się kolejny problem – dziś produkcja energii generacja na własne potrzeby jest związana geograficznie z zakładem, co w praktyce wyklucza wszystkie technologie - poza fotowoltaiką, z której produkcja nie wystarcza teraz na potrzeby przemysłowe.Fotowoltaika to najpopularniejszy rodzaj autogeneracji. Często słyszymy, że zakłady całe dachy swoich hal czy wiat nad miejscami parkingowymi pokrywają panelami. Potrzeby energetyczne przemysłu są jednak bardzo duże, a w przypadku hut - wręcz ogromne.Nawet uwzględniając, iż wiele zakładów ma dużo niewykorzystywanej przestrzeni – co odzwierciedla zmiany technologiczne z ostatnich kilkudziesięciu lat – to nawet największa huta nie ma na fotowoltaikę powierzchni wystarczającej do pokrycia zapotrzebowania na energię.– Biorąc pod uwagę rozmiar miejsca, jakiego potrzebuje fotowoltaika, a także jej efektywność, to my - poświęcając na budowę paneli każdy wolny metr przestrzeni - moglibyśmy uzyskać kilka procent potrzebnej nam energii – wyjaśnia Jerzy Kozicz.CMC buduje hutę, której urządzenia, w tym piec elektryczny do produkcji stali, będą bezpośrednio zasilane energią słoneczną z farmy na terenie zakładu. Ale stanie ona w Arizonie, jednym z południowo-zachodnich stanów USA, gdzie dominują klimat podzwrotnikowy, pustynne i półpustynne krajobrazy, a średnia temperatura latem przekracza 35 stopni Celsjusza... Pracująca tam obecnie huta ma średnią emisji CO2 ośmiokrotnie niższą od średniej globalnej w hutnictwie. Od niedawna pobiera energię z ogromnej farmy fotowoltaicznej o mocy 100 MW.Według Jerzego Kozicza w Polsce na farmę o takiej mocy trzeba około 200 ha. Krajowe hutnictwo konsumuje ok. 6 TWh i gdyby chcieć połowę tej energii uzyskać z fotowoltaiki, trzeba by zabudować panelami 5000 ha, co odpowiada 7 tys. boisk piłkarskich lub jednej dziesiątej powierzchni całego miasta Warszawa. Należy do tego oczywiście dodać, że zakłady produkcyjne działają całą dobę, podczas gdy fotowoltaika daje energię tylko w ciągu dnia.Czytaj także: Polscy pracodawcy gotowi do dyskusji o energii oraz kosztach obowiązków środowiskowych Zabezpieczeniem potrzeb energetycznych hutnictwa mogłaby być energia wiatrowa, ale w tym wypadku znacznie bardziej niż w wypadku fotowoltaiki mają znaczenie lokalne uwarunkowania.– Budowanie wiatraków ma sens tylko tam, gdzie są wystarczająco silne wiatry. W rejonie Zawiercia warunki wietrzne nie są zbyt dobre, co powoduje, że postawienie ich tam byłoby nieefektywne – mówi Jerzy Kozicz. – Na naszym przykładzie widać, że nawet jeżeli firmy są chętne do budowy autoprodukcji poprzez OZE, to nie zawsze mają takie możliwości w miejscu lokalizacji. Autoprodukcja powinna być dopuszczona w innym miejscu, poza miejscem podstawowej działalności.Jerzy Kozicz deklaruje jednak zarazem, że - przy właściwych regulacjach - do 2025 roku nawet połowę energii dla sektora hutniczego można by dostarczać z OZE.Na tym tle plany rozwoju OZE przedstawiane przez krajowych producentów energii nie są dla przemysłu satysfakcjonujące.– Potencjał wykorzystania energii z OZE tylko przez największe firmy hutnicze jest większy, niż to, co zaprezentował Tauron w swojej strategii do 2030 roku – mówi Jerzy Kozicz.Zezwolenie na status autoproducenta w przypadku lokalizacji oddalonej od zakładu przemysłowego umożliwi zwolnienie energii z różnych opłat - np. przesyłowych, rynku mocy i innych. W tej sytuacji jednorazowa inwestycja w wystawienie wiatraka - przy wieloletnich, dużych oszczędnościach w zakupie energii - staje się bardzo atrakcyjna.Dodajmy do tego jeszcze kwestie coraz większego znaczenia śladu węglowego. Wielu producentów samochodów, maszyn czy urządzeń AGD deklaruje zamiar zmniejszania śladu węglowego swoich wyrobów, a tym samym skłania, a może wręcz zmusza do tego samego swoich dostawców na kolejnych poziomach. Energia z OZE będzie więc szczególnie pożądana nie tylko przez hutnictwo.Już dziś wiele firm w Europie podpisuje kontrakty, gwarantujące, że odbierana przez nie energia pochodzi z odnawialnych źródeł, co obniża ślad węglowy wyrobów tych firm. To kolejny powód, dla którego przemysł intensywnie myśli o własnych, odnawialnych źródłach energii.