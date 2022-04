Elemental Holding odnotował rekordową produkcję platynowców

Ponad pół miliona uncji platynowców pozyskała grupa Elemental Holding w 2021 roku. To wzrost o jedną czwartą w porównaniu do roku 2020. Dostęp do metali z grupy PGM ma kluczowe znaczenie dla rozwoju technologii przyszłości, w tym segmentu pojazdów hybrydowych oraz gospodarki opartej o wodór.

Dynamiczny rozwój segmentu platynowców jest jednym filarów wzrostu grupy Elemental Holding.

Tylko na amerykańskim rynku firma zainwestowała w ostatnich kwartałach ponad 100 mln dolarów, pozyskując w ramach trzech akwizycji rozbudowaną sieć zakupową w kilkunastu lokalizacjach, a także nowoczesny zakład przetwórczy i laboratorium chemiczne.

Elemental Holding wzmacnia także potencjał produkcyjny i handlowy w segmencie PGM na największych rynkach europejskich oraz na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej.

- Globalny segment platynowców stoi przed wieloma zmianami, których chcemy być technologicznym liderem - zaznacza Krzysztof Spyra, członek zarządu Elemental Holding.

- Dotychczasowy wzrost popytu na platynę, pallad czy rod był związany głównie z zaostrzeniem norm emisyjnych w samochodach spalinowych, co miało bezpośrednie przełożenie na wykorzystanie tych metali w nowoczesnych katalizatorach. Wraz z dynamicznym rozwojem rynku pojazdów bezemisyjnych zapotrzebowanie na platynowce będzie dodatkowo rosnąć - dodaje.

Metale te są wykorzystywane w ogniwach paliwowych pojazdów hybrydowych, a także w elektrolizie wody, w wyniku której powstaje zielony wodór. Tym samym platyna staje się jednym z kluczowych surowców na drodze do osiągnięcia czystej, w pełni bezemisyjnej gospodarki.

Z danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej wynika, że do 2050 roku źródła wodorowe mogą pokryć nawet 12 proc. światowego zużycia energii, co wymagać będzie produkcji około 158 mln ton zielonego wodoru rocznie.

Do tego czasu ponad 30 proc. wytwarzanego wodoru może stanowić przedmiot handlu transgranicznego, co oznacza wyższy udział niż obecnie w przypadku gazu ziemnego. Wartość rynku związanego z produkcją zielonego wodoru wyniesie w połowie wieku około 2,5 biliona dolarów i przyczyni się do stworzenia 30 mln nowych miejsc pracy.

- Recykling surowców ma kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku EV i gospodarki opartej o wodór. Jako Grupa Elemental Holding dostarczamy niezbędne dla tych segmentów surowce, produkowane w sposób zrównoważony w oparciu o najwyższe standardy ESG, ale też rozwijamy własne technologie, które będą napędzać zielony przemysł - wskazuje Spyra.

- Skupiamy się nie tylko na zielonej produkcji metali z grupy PGM, ale też na technologiach pozwalających odzyskiwać surowce z zużytych baterii litowo-jonowych. W przyszłym roku planujemy otworzyć pierwszą w Unii Europejskiej instalację recyklingu tych baterii, co istotnie zwiększy potencjał sektora e-mobility w Europie - dodaje Krzysztof Spyra.

Grupa Elemental Holding jest producentem strategicznych dla gospodarki surowców, pozyskiwanych m.in. poprzez przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, katalizatorów, obwodów drukowanych oraz metali nieżelaznych. Grupa jest aktualnie obecna w 15 krajach świata na trzech kontynentach: w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

