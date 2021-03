Energetyka nie wytrzyma produkcji stali z wodoru

Forsowanie odejścia od węgla w energetyce może ma sens, ale w hutnictwie absolutnie nie - przekonują czescy hutnicy. – Nie mamy innej technologii produkcji stali pierwotnej niż wielkie piece i jeszcze długo nie będziemy mieć – zauważają i wyliczają, że przejście na wodór pożarłoby jedną trzecią obecnej energii elektrycznej całego państwa.

Carbon Border Tax nie zastąpi ochrony rynku

Banki boją się węgla, a huty bez niego nie ruszą

Zdaniem czeskich hutników dla energetyki wzrost cen uprawnień będzie mniejszym problemem, bo mogą przełożyć te koszty na odbiorców. W wypadku stali, konkurującej na globalnym, a nie lokalnym rynku odzyskanie zwiększonych kosztów emisji, będzie trudniejsze.Czytaj także: Produkcja stali z użyciem wodoru. Możemy wskoczyć do czołówki wyścigu Dlatego zdaniem czeskiej Unii Stalowej graniczna opłata wyrównawcza powinna przynajmniej do 2030 roku stanowić uzupełnienie systemu ochrony rynku, tzw. safeguardu, a nie jego alternatywę. Sama opłata wyrównawcza będzie mogła być łatwiej zrekompensowana przez kraje eksportujące stal do UE, bo ta część sprzedaży stanowi mniejszość ich dostaw.Kolejnym problemem są rosnące trudności w finansowaniu inwestycji przez hutnictwo. W wypadku innowacyjnych projektów problemem może być niewielkie zrozumienie ich znaczenia – łatwiej po prostu unikać inwestycji w kłopotliwy sektor gospodarki.Po drugie powolny rozwój technologii bezwęglowych oznacza, że hutnictwo jeszcze długo będzie skazane na koks, który przecież nie jest w procesie wielkopiecowym paliwem, ale środkiem chemicznym niezbędnym do przeprowadzenia reakcji redukcji rudy żelaza (tlenku żelaza), prowadzącej do uzyskania żelaza, z którego wytwarza się stal. - Nie mamy innej technologii do pierwotnej produkcji stali i jeszcze długo nie będziemy mieć – dodaje Jan Czudek.