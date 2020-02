Europa piętą achillesową globalnego giganta metalurgicznego

Dwucyfrowe spadki produkcji i popytu, dalsza obniżka cen i wzrost kosztów – ubiegły rok był dla hutnictwa bardzo trudny. Największy w Polsce, w Europie i zresztą także na świecie producent stali, ArcelorMittal odczuł to bardzo boleśnie, szczególnie na naszym kontynencie, gdzie spadki popytu były największe.

Czytaj także: To był rok gasnących pieców. Ale ma być lepiej Kolejne problemy to już bardziej polska specyfika, wynikająca ze specyfiki krajowych cen i przepisów. - Nadal funkcjonujemy w warunkach wysokich cen energii i mimo uchwalonej w ubiegłym roku ustawy o rekompensatach za pośrednie koszty CO2 dla branż energochłonnych, ulg w opłacie przejściowej i w akcyzie na prąd, sytuacja pod tym względem wcale nie jest dobra. Pogarszają się również inne uwarunkowania regulacyjne w tym koszty pracy, wody i gospodarki odpadami – mówi Tomasz Ślęzak.W sumie w czasie pierwszych 11 miesięcy roku ubiegłego roku (danych za pełny rok jeszcze nie ma) zużycie jawne stali w Polsce wyniosło 12,185 mln ton, co w zestawieniu z rokiem 2018 stanowi spadek o 11 proc. Utrzymał się natomiast bardzo wysoki udział importu, sięgający 74 proc. Najwięcej importowaliśmy wyrobów płaskich, dla których udział importu wyniósł nawet 92 proc. Dla rur to 74 proc., a dla wyrobów długich 48 proc.Ten rok ma być lepszy. - Na rynku od początku roku widać pewne ożywienie, trudno jednak w tej chwili jednoznacznie stwierdzić czy są to oznaki strukturalnej poprawy rynku czy wynik uzupełniania zapasów po przerwie świąteczno-noworocznej. Eksperci prognozują wzrost popytu na stal w tym roku, ale ma być on niewielki – zaledwie o 0,6 proc. – mówi Tomasz Ślęzak.