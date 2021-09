Europa pokocha złom. Duże zmiany na rynku stali

Unia Europejska więcej złomu eksportuje niż importuje. W najbliższych latach może się to zmienić – europejskie hutnictwo chce zużywać więcej złomu, także w wielkich piecach. Na rynek złomu weszły też w tym roku Chiny. Dzisiejsze rekordy cen mogą zostać pobite.

Ceny złomu biją rekordy

Unia eksportuje złom, ale nadchodzą zmiany

Arnd Köfler, dyrektor ds. technologii Thyssenkrupp Steel, przyznaje, że powodem zainteresowania się tą możliwością jest potrzeba szybkiej redukcji poziomu emisji hutnictwa. Regularne wykorzystywanie większych ilości złomu w procesie wielkopiecowym ma w zakładach Thyssenkruppa ruszyć jesienią przyszłego roku.Złom stał się obecnie jednym z krytycznych surowców, którego cena w ostatnich miesiącach pięła się w górę wraz z zapotrzebowaniem na stal. Pierwsza połowa ubiegłego roku była okresem największej od lat gospodarczej zapaści. Wszyscy spodziewali się odbudowy, ale to, co stało się pod koniec roku i na początku obecnego, swoją prędkością zaskoczyło wszystkich. Popyt przekraczał możliwości produkcyjne, więc ceny – stali, surowców i złomu – szybko zaczęły przekraczać kolejne historyczne maksima.Rosnący popyt i ceny surowców wzajemnie się nakręcały. W przypadku złomu trzeba pamiętać, że podobnie jak na rynku stali, tak i na rynku złomu walczymy o wolumeny z naszymi najbliższymi sąsiadami spoza UE. Największym importerem unijnego złomu jest Turcja.Czytaj także: Niecierpliwi Szwedzi, nerwowi Niemcy. Motoryzacja nie może się doczekać zielonej stali Kraje UE wysłały do Turcji w sumie 15,1 mln ton stali w roku 2020 - to wzrost o jedną czwartą. W pierwszej połowie tego roku import złomu z Unii Europejskiej do Turcji sięgnął 7,112 mln ton, co w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku oznacza wzrost o 39,4 proc. W sumie Turcy importowali z całego świata 12,868 mln ton złomu (wzrost o 32,6 proc. r/r).Turcja to obecnie największy importer stali na świecie. W roku 2019 importował jej 18,8 mln ton, a w roku 2020 już 22,4 mln ton. Cała Unia Europejska importowała w ubiegłym roku 31,5 mln ton złomu, ale eksportowała 48,9 mln ton, niewiele mniej niż rok wcześniej. Kraje UE wysłały do Turcji w sumie 15,1 mln ton stali w roku 2020, co stanowiło wzrost o jedną czwartą.Jeżeli projekt Thyssenkruppa się uda, to w kolejnych latach, Unia Europejska zmieni się z eksportera w importera złomu netto. Dla rynku i cen złomu może to oznaczać duże zmiany.