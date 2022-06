Europa zmienia reguły rynku stali. Ma być bezpieczniej

Komisja Europejska poinformowała Światową Organizację Handlu (WTO) o planowanych zmianach w safeguardzie – systemie ochrony europejskiego rynku stali. Planowane jest złagodzenie przepisów dotyczących kwot importowych. W dwóch kategoriach produktów krajowe limity zamienione zostaną na jeden dla wszystkich krajów.

Stopa liberalizacji ma wynieść 4 proc. – o tyle rocznie mają się powiększać kwoty importowe. Ma to zachęcić przemysł do zmian i pobudzić jego konkurencyjność

W segmentach blach grubych i kształtowników dotychczasowe kontyngenty dla poszczególnych krajów zostaną zastąpione ogólną pulą dla wszystkich importerów.

Zmiany, które mają zostać wprowadzone 1 lipca 2022 roku, to reakcja na nową - wojenną - sytuację w imporcie stali do UE.

W piśmie skierowanym do Światowej Organizacji Handlu (WTO) Komisja Europejska przypomina, że safeguard jest z założenia rozwiązaniem tymczasowym i wyjaśnia, że większa liberalizacja ma zachęcić przemysł do wprowadzania zmian i pobudzić jego konkurencyjność.

Warto jednak przypomnieć, że ledwie rok temu Komisja Europejska stopę liberalizacji zmniejszyła z pierwotnych 5 proc. do 3 proc. Teraz uznaje, że wyższy poziom liberalizacji lepiej skłoni przemysł do zmian, nie podważając przy tym samej istoty safeguardu i zwiększa stopę do 4 proc.

Zmienią się także zasady przyznawania kwot w segmentach blach grubych i kształtowników – dotychczasowe kontyngenty dla poszczególnych krajów zostaną zastąpione ogólną pulą dla wszystkich importerów. Komisja wyjaśnia, że przedtem głównym graczem w tych kategoriach była Ukraina, która realizowała około jednej trzeciej importu w tych grupach, a według serwisu Argus Media w ubiegłym roku było to nawet 43 proc. Tymczasem od napaści Rosji na Ukrainę import ten praktycznie przestał istnieć.

Ogólna pula ma zwiększyć bezpieczeństwo rynku

„To sugeruje, że Ukraina nie jest obecnie w stanie produkować i/lub eksportować do Unii Europejskiej znaczących wolumenów tych wyrobów” - pisze Komisja Europejska.

Pozostawienie tego obszaru bez zmian mogłoby grozić niedoborem tych produktów na rynku. Dlatego Komisja postanowiła znieść kwoty dla poszczególnych krajów i umieścić je w ogólnej puli, dostępnej dla wszystkich państw, co ma pozwolić w znacznie bardziej elastyczny sposób regulować dopływ produktów na rynek.

Warto przypomnieć, że Komisja Europejska 24 maja wprowadziła przepisy tymczasowo liberalizujące import niektórych towarów z Ukrainy w obliczu wojny. Spowodowało to m.in. wyjście tego kraju z grona państw objętych kwotami importowymi w ramach safeguardu. Podobne kroki podjęła zresztą administracja amerykańska, wyłączając na 25 lat ukraińskie produkty spod działania regulacji Sekcji 232, nakładającej cła na importowaną do USA stal.

Stany Zjednoczone utrzymują cła

Komisja stwierdziła także, że w przepisach wynikających z amerykańskiej Sekcji 232 (w myśl tych przepisów import stali do USA obłożono cłami, co było bezpośrednią przyczyną wprowadzenia przed czterema laty safeguardu) nie zostały wprowadzone zmiany, które by w znaczący sposób wpływały na europejską ochronę rynku stali.

Serwis Argus zauważył przy okazji, że Wietnam został objęty kwotami importowymi w zakresie blach galwanizowanych na gorąco (HDG). Według tego serwisu od 2017 roku dostawy z Wietnamu w tych kategoriach doszły (w 2021 roku) do 979 205 ton, podczas gdy cały kontyngent importowy tych kategorii to nieco ponad 2,1 mln ton. Inaczej mówiąc, sam Wietnam mógłby wykorzystać niemal połowę kwot importowych.

Obecnie wprowadzane zmiany mają obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku.