Europa zrezygnuje z pierwotnej produkcji aluminium? Już straciliśmy milion ton

Wysokie koszty energii powodują, że produkcja pierwotnego aluminium staje się nieopłacalna. Po fali wyłączeń zakładów na przełomie roku teraz Hydro i rumuńska firma Alro wygaszają produkcję. W sumie w tym roku straciliśmy w UE niemal 1 mln ton aluminium pierwotnego, które nie zostało wyprodukowane. Straty mogą być jeszcze większe.

17 sierpnia koncern Hydro poinformował, że w słowackim zakładzie Slovalco z końcem września zostanie wygaszona produkcja aluminium pierwotnego, czyli uzyskiwanego z boksytów. Nadal ma pracować wydział wytwarzający ten metal ze złomu aluminiowego.

- Słowacja nie wdrożyła konkurencyjnych unijnych ram kompensacji CO2. Uniemożliwiło to Slovalco zawarcie długoterminowych kontraktów na energię, a obecny kontrakt elektrowni wygasa z końcem 2022 r. Ze względu na obecne słowackie warunki ramowe i europejskie ceny energii, Slovalco poniosłoby znaczne straty finansowe, gdyby kontynuowało swoją działalność po 2022 r. – wyjaśnia Ola Sæter, szef produkcji podstawowej Hydro i przewodniczący Rady Dyrektorów Slovalco.

Na razie nie wiadomo, co w takim razie stanie się z planowaną na koniec tego roku modernizacją należącego do Norsk Hydro zakładu aluminium pierwotnego w norweskim Karmøy. Ostateczną decyzję co do szacowanej na 320 mln koron norweskich modernizacji koncern ma podjąć jesienią.

Niemal równolegle rumuńska firma Alro poinformowała o wygaszeniu w tym miesiącu produkcji aluminy (tritlenku glinu, służącego do produkcji aluminium) w spółce zależnej Alum.

Wysokie ceny energii zmuszają do zamykania zakładów

To już kolejna fala zamknięć. Slovalco na przełomie lat 2021 – 2022 ograniczyła już produkcję pierwotnego aluminium najpierw do 80 proc., a potem do 60 proc. mocy produkcyjnych wynoszących w pełni 175 000 ton rocznie. Przyczyną były wysokie ceny energii.

Alro w styczniu tego roku zatrzymało produkcję aluminium pierwotnego w trzech z pięciu swoich hal elektrolizy. Przyczyna taka sama – drastyczne, dziesięciokrotne wzrosty cen energii. W najnowszym raporcie okresowym Alro wskazuje, że w pierwszym kwartale ubiegłego roku energia elektryczna kosztowała w Rumunii 60 euro/MWh, a w drugim kwartale tego roku już ponad 500 euro/MWh. W tym samym czasie gaz ziemny skoczył z 18 do 180 euro/MWh.

Marian Năstase, prezes zarządu Alro w styczniu tego roku stwierdził, że spółka będzie szukać możliwości ponownego uruchomienia produkcji w zamkniętych halach w roku 2023. Podał przy tym, że koszt ponownego uruchomienia każdej z hal to 10 – 12 mln euro, zależnie od okresu zamknięcia i kosztów surowców w chwili powrotu do produkcji. Na razie ceny wciąż szybują, a popyt spada, co nie nastraja optymistycznie.

Z początkiem tego roku także amerykańska Alcoa zamknęła wytwarzający rocznie 228 000 ton aluminium pierwotnego zakład w hiszpańskim San Ciprián. Produkcja ma ruszyć ponownie w 2024 roku i Alcoa już poinformowała o podpisaniu kontraktów na dostawy 183 MW zielonej energii, co stanowi 45 proc. całości potrzeb zakładu.

Europejskie stowarzyszenie aluminium ostrzega, że będzie gorzej

W maju tego roku stowarzyszenie europejskich producentów aluminium European Aluminium przypomniało, że w latach 2021 – 2022 już straciliśmy w Europie 900 000 ton aluminium, które nie zostało wyprodukowane. Wskazało przy tym kolejny czynnik, który może doprowadzić do zmniejszenia produkcji pierwotnego aluminium w Unii Europejskiej. Może nim być wprowadzenie CBAM w obecnej, zdaniem stowarzyszenia, niewłaściwej konstrukcji. Może on spowodować zmniejszenie konkurencyjności europejskiej produkcji przez wyższe koszty pośrednie emisji CO2, która może podnieść koszty unijnych producentów o 24 – 31 proc., a tym samym zwiększyć import spoza Unii Europejskiej o 43 proc., do nawet 77 proc.

Z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że obecne problemy dotyczą przede wszystkim aluminium pierwotnego (wytwarzanego z boksytów). Slovalco nadal utrzymuje swoją produkcję aluminium wtórnego (ze złomu), a Alro zapowiedziało wręcz, że zamierza zwiększyć produkcję aluminium wtórnego z obecnych 35 000 ton do 100 000 ton rocznie. Alcoa w czerwcu tego roku zapowiedziała zainwestowanie 51 mln dolarów w zwiększenie mocy produkcyjnych swojego zakładu wtórnego aluminium w Mosjøen w Norwegii z 200 000 ton rocznie do 214 000 ton.

Rośnie znaczenie aluminium z niższym śladem węglowym

Podobnie jak w wypadku stali, wtórna produkcja aluminium wymaga zaledwie 5 proc. energii potrzebnej do produkcji pierwotnej i powoduje tylko 15 proc. emisji CO2. To z jednej strony zmniejsza skutki wzrostu cen energii i certyfikatów emisji CO2 w ramach systemu ETS na ceny wtórnego aluminium, a z drugiej zwiększa atrakcyjność tego aluminium ze względu na zmniejszenie śladu węglowego wytwarzanych z niego elementów. W wielu branżach, np. w motoryzacji znaczenie śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw staje się coraz większe, co powoduje, że wciąż zwiększana jest ilość materiału z recyklingu w produktach.

- Widzimy nasilenie trendu zastępowania stopów pierwotnych stopami wykorzystującymi materiały z recyklingu. Występuje on także w przypadku takich elementów odlewanych dla samochodów, które jeszcze niedawno były dedykowane wyłącznie dla stopów aluminium pierwotnego. Mam na myśli nie tylko felgi, ale elementy konstrukcyjne samochodu, części zderzaków, ale także obudowy zestawów baterii dla aut elektrycznych - powiedziała Agnieszka Drzyżdżyk, prezes Alumetalu podczas niedawnej konferencji dotyczącej wyników drugiego kwartału.

Ten trend będzie w przyszłości kolejnym czynnikiem wspierającym przechodzenie od aluminium pierwotnego, do stopów wtórnych, co może dalej ograniczać produkcję tego metalu z boksytów na terenie Unii Europejskiej.