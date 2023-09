Firma Voestalpine wmurowała kamień węgielny pod budowę pierwszego z dwóch pieców elektrycznych, które mają ruszyć w 2026 roku i produkować 2,5 mln ton stali rocznie. Zastąpienie dwóch z obecnie wykorzystywanych wielkich pieców pozwoli obniżyć emisje CO2 przez koncern o 30 proc.

Piec elektryczny w hucie koncernu Voestalpine w austriackim Donawitz ma wytwarzać 850 000 ton stali rocznie, a piec elektryczny w Linzu - niemal dwukrotnie więcej (1,6 mln ton).

Nowy piec i hala złomu w Linzu staną w miejscu zajmowanym obecnie między innymi przez budynek starej linii COS (ciągłego odlewania stali) i nieużywane torowisko kolejowe.

Cała inwestycja będzie się składała z 11 niezależnych programów wdrożeniowych.

Obecnie w hutach Linz i Donawitz firma Voestalpine prowadzi produkcję z wykorzystaniem wielkich pieców, pożytkujących koks. "Nowa ścieżka" ma być oparta na piecach elektrycznych, w których złom i wyprodukowane w procesie bezpośredniej redukcji żelazo gąbczaste będą mieszane w różnych proporcjach, zależnie od potrzebnej jakości stali.

Powinno to pozwolić na redukcję emisji CO2 przez Voestalpine o 30 proc., czyli o niemal 4 mln ton rocznie. Voestalpine zastrzega, że to około 5 proc. wszystkich lokalnych emisji, co powoduje, że program nazwany Greentec Steel jest największym z austriackich programów ochrony klimatu.

Pierwszy piec elektryczny stanie w Donawitz. Start budowy przewidziano na przyszły rok, a rozpoczęcie produkcji - trzy lata później (wytworzy on 850 000 ton stali rocznie).

Piec elektryczny w Linzu także ruszy w 2027 roku; będzie on wytwarzał niemal dwukrotnie więcej stali - 1,6 mln ton. W sumie w 2027 roku firma ma produkować 2,5 mln ton „zielonej” stali. Po roku 2030 planuje w obu zakładach zamienić dwa kolejne wielkie piece na piece elektryczne.

Podstawą nowego procesu będzie bezpośrednia redukcja oparta na wodorze

W obu zakładach staną także instalacje bezpośredniej redukcji HBI. Koncern uruchomił - już w 2016 roku - instalację bezpośredniej redukcji HBI (gorącego brykietowanego żelaza) w Corpus Cristi w Teksasie (USA). Co prawda w ubiegłym roku sprzedał 80 proc. udziałów w tym przedsięwzięciu ArcelorMittal, ale podaje, że instalacja zapewni rocznie 420 000 ton slabów HBI. Całkowita roczna produkcja tej instalacji: ok. 2 mln ton. Na razie system pracuje, wykorzystując gaz ziemny, ale w przyszłości może być całkowicie przestawiony na wodór.

Wprawdzie ceremonia wmurowania kamienia węgielnego właśnie się odbyła, ale budowę trzeba rozpocząć od prac rozbiórkowych. Nowy piec i hala złomu staną w miejscu zajmowanym obecnie między innymi przez budynek starej linii COS (ciągłego odlewania stali) i nieużywane torowisko kolejowe. Tuż obok planowana jest instalacja bezpośredniej redukcji.

W sumie pod budowę instalacji związanych z nowymi piecami wykorzysta się 75 000 mkw. terenu, co odpowiada mniej więcej wielkości 10 boisk piłkarskich. W czasie budowy trzeba będzie wywieźć 100 000 m3 ziemi.

Nie tylko zamiana pieców, ale też rozbudowa "zielonych" źródeł energii

Cała inwestycja to 11 niezależnych programów wdrożeniowych, angażujących zespół projektowy składający się z około 75 ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych. Za projektowanie, budowę i uruchomienie pieców będzie odpowiedzialna włoska firma Danieli.

Voestalpine nie poprzestaje na wymianie technologii wytopu stali, ale rozwija także program zapewnienia sobie zielonej energii. W obu zakładach staną nowe stacje zasilania o mocy 220 kV. Obok podpisywania odpowiednich umów z lokalnymi dostawcami Voestalpine rozbudowuje swe możliwości generacji zielonej energii przez budowę nowych instalacji fotowoltaicznych. W planach - budowa kolejnych instalacji fotowoltaicznych, a także budowa, wraz z lokalnymi partnerami, źródeł wiatrowych i wodnych.