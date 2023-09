Fatalne wieści dla KGHM. Zapasy miedzi najwyższe od dwóch lat

Rynek nie rozpieszcza naszego miedziowego potentata. Zapasy miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali są najwyższe od dwóch lat. A to oznacza, że na wzrost cen metalu nie ma co liczyć.

Rynek miedzi odczuwa chińskie spowolnienie gospodarcze.

Surowca jest obecnie pod dostatkiem, stąd rosnące zapasy.

Nie ma sygnałów, aby sytuacja miała ulec poprawie.

Według danych giełdy, zapasy miedzi objętej nakazem notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) wzrosły w środę o 5,7 proc., do najwyższego poziomu od września 2021 roku. O tym, że na rynku popytu na miedź nie dzieje się obecnie dobrze, niech świadczy to, że jeszcze kwartał wcześniej zapasy rdzawego metalu były na poziomie najniższym niemal od dwóch lat. Obecnie zapasy na giełdzie sięgają 150 tys. ton, podczas gdy w pierwszej połowie roku wynosiły niewiele ponad 25 tys. ton.

Miedzi na rynku dużo, bo przede wszystkim nie kupują jej Chińczycy

Analitycy z LME wskazują, że choć zapasy magazynowe nie są idealnym odzwierciedleniem rynku, bo mogą na nie wpływać indywidualne transakcje i specyficzne strategie rynkowe, to jednak są miarodajnym sygnałem, pokazującym, co dzieje się na rynku miedzi. A tam wniosek nasuwa się jeden - rynek miedzi pozostaje dobrze zaopatrzony.

Dlaczego tak się dzieje?

Kluczem jest sytuacja w Chinach. Kraj ten odpowiada za około 50 proc. światowego popytu miedzi. Jeśli w Chinach zapotrzebowanie na metal maleje, odbija się to na całym rynku. Zwłaszcza, że chińskie perspektywy dotyczące wzrostu zapotrzebowania na rdzawy metal są mgliste.

Kluczową branżą (odpowiada za kilkadziesiąt proc. chińskiego zużycia miedzi) jest budownictwo. Tymczasem po latach wzrostu znajduje się ono w trudnej, lub zdaniem części analityków - bardzo trudnej sytuacji.

Efekt to szybko malejące zapotrzebowanie na miedź (wykorzystywana m.in. w kablach, czy instalacjach).

Dla producentów rosnące zapasy miedzi nie zwiastują niczego dobrego

Jak obecna sytuacja będzie rzutowała na producentów miedzi? Niestety, niezbyt dobrze. Ceny metalu na LME oscylują wokół 8400 dol. za tonę. Wydawać by się mogło, że to całkiem dobra wartość, jednak w obecnych realiach - wysokie ceny energii, rosnące koszty robocizny, coraz większe wymagania środowiskowe - nie jest to dla wielu producentów satysfakcjonująca cena.

Warto przy tym cofnąć się do publikowanych trzy tygodnie temu wyników finansowych KGHM za pierwsze półrocze. Zysk KGHM skurczył się w nim o ponad 90 procent w porównaniu do roku wcześniejszego. Wśród czynników, które najbardziej rzutowały na spadek zysku netto, są koszty prowadzenia działalności operacyjnej - tłumaczyła spółka.

Żeby oddać stan faktyczny warto zaznaczyć, że np. największy producent miedzi na świecie - chilijskie Codelco - miał półroczne wyniki gorsze o 87 proc. A przecież firma w odróżnieniu od naszej prowadzi większość operacji górniczych w odkrywkach.

O tym, że sytuacja w miedzi nie jest nadzwyczajna, może świadczyć tegoroczny kurs akcji KGHM. Na początku roku kosztowały one nawet 150 zł. Od tego czasu spadły do nieco ponad 110 złotych i wokół tej ceny obecnie oscylują.