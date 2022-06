Ferrum przymierza się do sprzedaży znaczącej nieruchomości

Firma Ferrum, produkująca rury stalowe, zawarła z DL Invest Group XXXV przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych położonych w Katowicach o łącznej powierzchni około 7,5 ha.

Ferrum poinformowało, że 8 czerwca 2022 zawarło z DL Invest Group XXXV z siedzibą w Katowicach (kupujący) przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych Ferrum położonych w Katowicach przy ul. Porcelanowej/Murckowskiej o łącznej powierzchni około 7,5 ha.

Droga do umowy przyrzeczonej

Przyrzeczona warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości (umowa warunkowa) zostanie zawarta w szczególności po wystąpieniu lub spełnieniu się trzech warunków.

Po pierwsze, jeśli gmina Katowice nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu, po drugie, gdy przeprowadzona przez kupującego analiza stanu prawnego i technicznego nieruchomości zakończy się satysfakcjonującym wynikiem, a po trzecie, gdy kupujący uzyska w określonym terminie satysfakcjonującą decyzję środowiskową dla nieruchomości.

Ferrum podało, że umowa warunkowa zostanie zawarta do 8 grudnia 2022, a umowa przenosząca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (umowa przyrzeczona) zostanie zawarta w terminie do 14 dni od złożenia przez gminę Katowice oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu albo od upływu terminu do złożenia takiego oświadczenia, nie później niż do dnia końca stycznia 2023.

Kupujący może odstąpić od umowy przedwstępnej

Kupującemu, jak podało Ferrum, przysługuje prawo odstąpienia od umowy przedwstępnej, w szczególności w przypadku negatywnego wyniku dokonanej przez kupującego analizy due diligence lub w przypadku wydania niesatysfakcjonującej decyzji środowiskowej w odniesieniu do nieruchomości, w konsekwencji czego nie będzie możliwe realizowanie w pełni zamierzeń inwestycyjnych przez kupującego.

Ferrum specjalizuje się w produkcji rur stalowych ze szwem. W I kwartale 2021 roku firma osiągnęła około 325,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży notując prawie 5,6 mln zł zysku netto wobec 183,3 mln zł przychodów i 2,2 mln zł zysku netto w I kwartale 2021 roku.