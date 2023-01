Ferrum udało się przedłużyć termin spłaty wielomilionowych pożyczek

Ferrum zawarło umowę, na podstawie której terminy ostatecznej spłaty pożyczek udzielonych spółce przez PFR Konstrukcje Stalowe i PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zostały przedłużone do 23 marca 2023 roku.

Zarząd Ferrum, w nawiązaniu do m.in. informacji przekazanych w ostatnim raporcie okresowym za III kwartał 2022 ws. działań zmierzających do wydłużenia terminu spłaty pożyczek, poinformował, że 23 stycznia 2023 zawarł umowę zmieniającą, odnoszącą się do określonych instrumentów finansowych, na podstawie której terminy ostatecznej spłaty trzech pożyczek zostały przedłużone do 23 marca 2023 roku.

Konkretnie chodzi o wydłużenie terminu spłaty pożyczki w wysokości 59,5 mln zł udzielonej spółce przez PFR Konstrukcje Stalowe (dawniej: Watchet), pożyczki w wysokości około 27,5 mln zł udzielonej spółce przez PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dawniej: FIPP FIZAN) i pożyczki w wysokości 18 mln zł udzielonej spółce przez PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (następca prawny PFR Inwestycje FIZ).

- Jednocześnie strony potwierdziły, że wszystkie zabezpieczenia ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności pożyczkodawców wynikające z ww. umów pożyczek pozostają w mocy. W pozostałym zakresie umowy pożyczki, o których mowa powyżej nie uległy istotnym zmianom - czytamy w komunikacie Ferrum.

Grupa kapitałowa Ferrum w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku osiągnęła około 719 mln zł przychodów ze sprzedaży, notując nieco ponad 8,8 mln zł zysku netto, wobec prawie 471,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i ok. 12,7 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2021 roku.

Na dzień publikacji raportu za III kwartał 2022 w skład grupy Ferrum wchodziła jako jednostka dominująca spółka Ferrum specjalizujące się w produkcji rur stalowych ze szwem i jednostki zależne – Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum (producent m.in. zbiorników na LPG) oraz Ferrum Marketing.