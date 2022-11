Finlandia stawia na górnictwo, powstaną dwie nowe kopalnie

W środkowej Finlandii powstaną dwie kopalnie odkrywkowe produkujące lit. Finlandia w ciągu kilku lat stanie się jednym z wiodących dostawców tego metalu na potrzeby europejskiej elektromobilności.

Pierwsza produkcja ma być możliwa za dwa lata.

Właściciel projektów już zarezerwował pieniądze na inwestycje.

Finowie reklamują swój lit jako najbardziej „zielony”.

Laponia kojarzy się bardziej z narciarstwem klasycznym niż z górnictwem, jednak transformacja energetyczna wymaga nowych surowców. Te mają właśnie dać dwie nowe kopalnie odkrywkowe i instalacja tzw. koncentratora. Cały kompleks będzie położony w pobliżu miejscowości Paivaneva. Bliżej stąd do siedziby Św. Mikołaja w Rovaniemi niż do Helsinek.

Projekty już są, pieniądze także zostały już zarezerwowane

Rocznie po osiągnięciu pełnych mocy produkcyjnych przez port Kokkola na rynek europejski ma trafiać 15 tys. ton wodorotlenku litu tzw. klasy akumulatorowej.

Inwestorem jest południowoafrykański koncern Sibanye-Stillwater. Niedawno kupił on 85 proc. udziałów w fińskim producencie materiałów akumulatorowych Keliber. Wraz z udziałami afrykańska spółka stała się również właścicielem projektów zagospodarowania litu z tzw. twardych skał. Chodzi o dwie kopalnie: Syväjärvi i Rapasaari, oraz budowę w Päiväneva tzw. koncentratora. Rafineria metalu powstanie natomiast w Kokkola.

W przypadku pierwszej z kopalń spółka ma już wszystkie potrzebne zgody, w przypadku drugiej i samego koncentratora trwają procedury.

Co kluczowe, Sibanye-Stillwater już zarezerwowała na cały projekt 588 mln euro. Pierwsza produkcja planowana jest w 2024 roku.

Analitycy bardzo pozytywnie oceniają plany koncernu z Republiki Południowej Afryki i wskazują, że decyzja ta potwierdza nowy trend w światowym górnictwie. Chodzi o lokalizację – jeśli to możliwe – producentów i surowców – jak najbliżej miejsc finalnego wykorzystania. Tak jest w przypadku Kelibera.

Fiński lit będzie trafiał wyłącznie do Europy

Według planów właściciela produkowany w Finlandii wodorotlenek litu będzie trafiał wyłączeni na europejski rynek. Według nieoficjalnych informacji, metalem z Finlandii interesują się już europejskie koncerny samochodowe. Co więcej, skłonne są płacić za surowiec nieco więcej niż od innych producentów.

To tak zwana premia lokalizacyjna. Odbiorcy wodorotlenku litu z Finlandii będą mieli bowiem łatwe do zabezpieczenia łańcuchy dostaw. Zamiast tysięcy kilometrów z kopalń w Australii, czy Ameryce Południowej metale będzie przewożony na odległość zaledwie kilkuset, maksymalnie tysiąca kilometrów.

Dodatkowym atutem produktu z Finlandii będzie to, że będzie on wytworzony z najmniejszym tzw. śladem węglowym. To także może zachęcić konsumentów do płacenia nieco więcej.

Zdaniem ekspertów europejska produkcja litu będzie szybko rosła. Na naszym kontynencie jest potencjalnie jeszcze kilka co najmniej interesujących dla producentów lokalizacji – m.in. w Portugalii Francji, czy Serbii.