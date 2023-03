Firmy energochłonne wkrótce dostaną rekompensaty. Znamy datę wypłat

W ciągu najbliższych kilku dni firmy energochłonne, które złożyły wniosek o dofinansowanie działalności, mogą liczyć na podpisanie umów. Wypłata pieniędzy powinna nastąpić od 20 marca.

Kończy się analiza wniosków złożonych w programie „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej”.

Zostali do niego zakwalifikowani przedsiębiorcy, dla których koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6 proc. w pierwszej połowie 2022 r. Liczyły się także kody PKD.

Maksymalna kwota wsparcia może wynieść 4 mln euro na grupę kapitałową lub przedsiębiorstwo, ale w skrajnych przypadkach może to być nawet 50 mln euro.

W sumie złożono 234 wnioski o pieniądze, po odrzuceniu duplikatów oceniono 227, osiem negatywnie, a 197 pozytywnie na łączną kwotę 3 mld 414 mln zł. 11 aplikacji jest jeszcze ocenianych. To stan na środę przed południem.

Dane te przedstawiono w Sejmie podczas posiedzenia Podkomisji stałej spraw rozwoju gospodarczego, którego tematem była informacja o realizacji rządowego programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku”.

Jakie kryteria trzeba było spełnić, żeby dostać pomoc?

Program ma na celu wsparcie firm działających w branżach energochłonnych, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w roku 2022. Pomoc ma na celu utrzymanie płynności przedsiębiorstw, utrzymanie miejsc pracy oraz zdolności produkcyjnych w kryzysowym czasie.

Do programu mogli się zgłaszać przedsiębiorcy, dla których koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6 proc. w pierwszej połowie 2022 r. Drugim koniecznym warunkiem było pochodzenie przynajmniej połowy przychodów lub wartości produkcji z działalności w kodach PKD lub w kodach produktów przemysłowych (PRODCOM) wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

W grudniu 2022 roku program został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Nabór wniosków rozpoczął się 9 lutego, a zakończył 22 lutego 2023 r. Wypłata środków powinna się rozpocząć od 20 marca.

Maksymalna kwota wsparcia może wynieść 4 mln euro na grupę kapitałową albo przedsiębiorstwo niebędące częścią grupy kapitałowej. Dla przedsiębiorstw, które wykazują spadek wskaźnika EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków i amortyzacji) o co najmniej 40 proc. pomiędzy rokiem 2021 a 2022 - lub pomiędzy drugimi półroczami tych lat - górny limit wsparcia wyniesie 50 mln euro. Wszystko w oparciu o koszty kwalifikowane, według wzoru podanego w programie z uwzględnieniem dodatkowych parametrów, m.in. kursu euro, limitów na przedsiębiorstwo czy grupę kapitałową, dostępności budżetu czy ewentualnego pomniejszenia z uwagi na otrzymanie innej pomocy na te same koszty.

Wstępnie szacowano, że wsparcie obejmie około 1000 przedsiębiorstw, na razie liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków to 197 i nie zwiększy się wiele, skoro w sumie ocenie poddano 227 aplikacji z 234 złożonych. Prognozowano także, że większość wniosków złożą duże i średnie firmy. I to się sprawdziło. Wśród aplikujących było 151 dużych firm, 66 średnich, 15 małych i dwa mikroprzedsiębiorstwa. Wszystko wskazuje też, że nie zostanie wykorzystany cały budżet programu, który wynosi aż 5 mld zł.

Potrzebne poprawki na przyszłość. To możliwe, ale nie teraz

W czasie posiedzenia podkomisji przywołano przykład Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej w Boguchwale koło Rzeszowa, które produkują m.in. izolatory dla elektroenergetyki. Firma zatrudniająca 530 osób na skutek wzrostu cen energii jest w trudnej sytuacji, a mimo to nie może otrzymać pomocy. Jest tak, ponieważ ma PKD, które jej do tego nie kwalifikuje. Tymczasem konkurent ZPE z Niemiec otrzymuje wsparcie.

Podobnie jest z firmami transportowymi, które postanowiły używać gazu ziemnego do napędu samochodów. Drastyczny wzrost jego cen sprawił, że stało się to nieopłacalne. Interesowały się one rządowym programem wsparcia, ale w jego obecnym kształcie na żadną pomoc nie mogą liczyć.

Toczona w spokojnej atmosferze dyskusja zmierzała do tego, żeby stronie rządowej, w tym operatorowi programu, którym jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekazać uwagi dotyczące poprawienia programu. Będzie to jednak możliwe dopiero w przypadku rozliczania kosztów za lata 2023 i 2024. Oczywiście jeśli stosowne nowelizacje zostaną wprowadzone.