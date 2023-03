Firmy górnicze mają poważne problemy w kolejnym kraju

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador przedstawił niższej izbie Kongresu projekt reformy dotyczącej prawa górniczego. Firmy górnicze ostrzegają, że proponowane zmiany bardzo mocno uderzają w ich biznes i mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje.

Meksyk to największy na świecie producent srebra.

Nowe prawo zmienia opłacalność niektórych projektów.

Orędownikiem zmian jest obecny prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador.

Meksyk jest jednym z główny producentów metali. Jest największym na świecie producentem srebra pierwotnego, a także znajduje się wśród dziesięciu największych dostawców miedzi i złota. Jednak podobnie jak w innych krajach Ameryki: Chile, Peru, czy Boliwii, także w Meksyku panuje opinia, że branża górnicza zbyt mało dokłada się do budżetu.

Najważniejsza zmiana to skrócenie czasu przyznawania koncesji

Stąd propozycja zmian w prawie. To co budzi największy opór firm górniczych, to propozycja dotycząca koncesji. Zamiast dotychczas zwyczajowego przyznawania ich na okres 50 lat, według nowego prawa firmy mogłyby prowadzić eksploatację przez maksymalnie 15 lat.

Inną zmiana jest większa kontrybucja podatków na rzecz społeczności lokalnych, miałyby także one większe prawo do informacji w sprawie negatywnych skutków prowadzonej eksploatacji.

Krajowa izba górnicza Camimex już ostrzegła, że ​​zmiany rozważane w projekcie mogą wywołać „silne reperkusje” dla branży, podkreślając, że nadal analizuje propozycje.

Nowe prawo może przyczynić się do rabunkowej eksploatacji złóż

Kontrowersje budzi zwłaszcza kwestia długości przyznawanych koncesji. W praktyce firmy ryzykowałyby swoje pieniądze nie mając gwarancji, że biznes się opłaci. W wielu bowiem przypadkach pierwsze lata eksploatacji są mało zyskowne, a nieraz po dekadzie i więcej następuje dopiero zwrot zaangażowanego kapitału.

Skrócenie koncesji może oznaczać, że firmy będą zainteresowane tylko tymi, które będą najbardziej zyskowne. Co więcej, nawet w takim przypadku nie da się wykluczyć, że spółki będą prowadziły niemal rabunkowa gospodarkę, wiedząc że koncesja szybko się skończy.

Spór branży z władzami zapowiada się na długotrwały. Obrador już zasłynął tym, że praktycznie wstrzymał wydawanie nowych koncesji, tłumacząc że poprzednie władze wydały ich zbyt wiele.

Prezydent Meksyku (został nim w 2018 roku) jest także zwolennikiem zachowania wpływów państwa w kluczowych sektorach. Sprzeciwił się m.in. temu, aby Pemex – państwowa firma naftowa, wchodziła w spółki joint venture z zagranicznymi podmiotami. Stało się tak pomimo tego, że Pemex od 2005 roku notuje spadek produkcji.