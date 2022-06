Fuzja producentów złota, powstanie czołowa firma w branży

Południowoafrykańska spółka górnicza Gold Fields kupuje kanadyjską Yamana Gold. Przejęcie będzie oznaczało powstanie czwartego co do wielkości producenta złota na świecie.

Zgodnie z warunkami umowy, akcjonariusze Yamany otrzymają 0,6 akcji Gold Field za każdą pozostającą w obrocie akcję Yamana, co stanowi 34 proc. premii w stosunku do średniej ceny akcji z ostatnich 10 dni. Oznacza to, że Gold Fields na akwizycję przeznaczy 6,7 mld dol.

Czytaj też: Gazprom podcina gałąź, na której siedzi

Połączona firma, która będzie miała siedzibę w Johannesburgu, będzie miała kapitalizację rynkową w wysokości 15,9 miliarda dolarów. Akcjonariusze Gold Fields będą właścicielami około 61 proc. akcji górnika, podczas gdy posiadacze Yamana będą właścicielami pozostałych 39 proc.

Gold Fields, działające w Australii, Afryce Zachodniej i obu Amerykach, ma tylko jedną kopalnię w kraju ojczystym - South Deep. Portfolio przejmującego obejmuje trzy kopalnie w Ghanie, kopalnię Cerro Corona w Peru oraz projekt Salares Norte w Chile.

Portfel aktywów firmy z Toronto obejmuje znajdujący się w fazie rozwoju projekt Wasamac w Quebecu, kopalnię złota Jacobina w Brazylii, kopalnię złota i srebra Cerro Moro w Argentynie oraz dwa projekty na wczesnym etapie w Chile. Firma posiada również 50 proc. udziałów w Malartic, największej działającej kopalni złota w Kanadzie.

Całkowita produkcja nowej firmy może wzrosnąć do 3,8 miliona uncji od 2024 roku.