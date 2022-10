Galvo z najwyższymi przychodami w historii

Galvo, firma prowadząca działalność w zakresie galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych, uzyskała we wrześniu 2022 roku dynamikę przychodów netto przekraczającą 55 proc. Był to miesiąc z najwyższymi przychodami w historii spółki.

Przychody netto ze sprzedaży Galvo we wrześniu 2022 roku osiągnęły poziom 1,898 mln zł, podczas gdy we wrześniu 2021 roku wyniosły nieco ponad 1,220 mln zł, co oznacza wzrost o 55,5 proc. w ujęciu rocznym. Poziom miesięcznych przychodów osiągnął rekordową dynamikę względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

Przychody ze sprzedaży narastająco od stycznia do września 2022 roku wyniosły 13,204 mln zł wobec 9,348 mln zł w tym samym okresie 2021 roku, co oznacza wzrost o 41,25 proc.

„Koniunktura na rynku wciąż sprzyja zainteresowaniu zleceniodawców usługami świadczonymi przez spółkę. Spółka realizuje głównie zlecenia z branży energetycznej i automotive. Staramy się maksymalnie wykorzystać utrzymującą się dobrą koniunkturę i liczymy na jej kontynuację w kolejnych miesiącach” – informuje firma specjalizująca się w galwanotechnice.

Jak informuje Galvo, we wrześniu 2022 roku ceny srebra wykorzystywanego przez firmę w procesach galwanicznych zdecydowanie wzrosły, mocno poszedł w górę również kurs dolara. Nieustannie rosną koszty świadczonych usług, wskutek wzrostu cen surowców wykorzystywanych w procesach galwanizacji, a także koszty energii oraz presja płacowa wywołana rosnącą inflacją.

Firma liczy, że przyjęcie ustawy o zamrożeniu cen energii elektrycznej dla małych i średnich firm znacząco pomoże w ograniczeniu wzrostu kosztów energii.

Galvo podkreśla, że utrzymuje bardzo restrykcyjną politykę kosztową. Zarząd kontroluje marże oraz koszty w celu zapewnienia równowagi pomiędzy uzyskaniem rentowności, a utrzymaniem się na bardzo konkurencyjnym rynku.

„Spółka systematycznie zwiększa ceny oferowanych usług, urealniając marże, co przynosi efekty w postaci wyższych przychodów i poprawy rentowności. Reaguje w ten sposób na bieżąco na rosnące koszty świadczonych usług spowodowane wzrostem cen energii elektrycznej, cen surowców oraz kursów walut” – czytamy w komunikacie.