Gdynia: Wykonawca: pogrążanie elementów ściany Nabrzeża Indyjskiego zaawansowane w 70 proc.

Pogrążanie elementów ściany przebudowywanego Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia sięga 70 proc. - poinformowała we wtorek Grupa NDI. W najbliższych tygodniach wykonawca zamierza rozpocząć m.in. prace związane z wykonaniem robót żelbetowych i mikropali kotwiących oraz wydobyciem niewybuchów.

Przedstawicielka Grupy NDI Magdalena Skorupka-Kaczmarek przypomniała we wtorkowej informacji prasowej, że głównym zadaniem jest przebudowa Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia na długości ok. 540 m, a także jego poszerzenie o 6 m.

"Nowa ściana nabrzeża zostanie wykonana z kotwionych pali rurowych oraz stalowych grodzic. Kotwienie ściany odbywać się będzie na głębokości około 10 m pod powierzchnią wody. Podczas instalacji mikropali niezbędne będzie zaangażowanie pontonu typu jack-up, który zapewni stabilne podłoże dla wiertnicy. Przebudowa obejmuje wykonanie układu kolejowo-drogowego, instalacji technologicznych, nowych elementów wyposażenia nabrzeża, konstrukcji oczepu żelbetowego oraz samochodowo-kolejowego kosza przyjęciowego. Istniejąca estakada zostanie wydłużona" - wyjaśniła rzeczniczka wykonawcy.

Jak podała spółka, prace czerpalne zostaną wykonane do głębokości technicznej 15,5 m. "Kubatura prac czerpalnych to około 80 tys. m sześc. Teren inwestycji zostanie oczyszczony z niewybuchów i pogłębiony do rzędnej 15,5 m, tak, aby umożliwić dostęp do nabrzeża masowcom przypływającym do Portu Gdynia. W przyszłości nowa konstrukcja nabrzeża będzie umożliwiała pogłębienie akwenu do 17 m" - poinformowała Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

Aktualnie na Nabrzeżu Indyjskim wykonywane są prace kafarowe, tj. pogrążanie elementów ściany nabrzeża, takich jak pale rurowe i grodzice stalowe. "Zaawansowanie tych robót wynosi 70 proc. W robotach kafarowych wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, bez którego wykonanie prac trwałoby dużo dłużej. Są to m.in. ponton kotwiony za pomocą pali o długości prawie 90 m, palownice i wibromłoty. Dodatkowo ich pracę wspomagają dźwigi, które dostarczają elementy konstrukcyjne o masie do 24 ton. Ponadto trwa rozbiórka umocnienia dna oraz rozbiórka wyposażenia hydrotechnicznego i nawierzchni kolejowo-drogowej nabrzeża" - wyjaśniła przedstawicielka Grupy NDI.

"W ramach przebudowy wykonaliśmy m.in. tymczasowe stanowisko przeładunkowe, w skład którego wchodzą dwie dalby, pomosty komunikacyjne oraz platforma pływająca pod rurociągi przesyłowe dla użytkownika nabrzeża" - przekazała cytowana w informacji inżynier budowy z Grupy NDI Zuzanna Matuszewska.

"W najbliższych tygodniach planujemy rozpocząć prace związane z wykonaniem robót żelbetowych, mikropali kotwiących, przeszukaniem dna akwenu i wydobyciem obiektów niebezpiecznych oraz roboty czerpalne. Mikropale będą montowane pod wodą i na lądzie" - zapowiedziała z kolei dyr. projektu z Grupy NDI Sylwia Rogall.

Umowę na przebudowę Nabrzeża Indyjskiego podpisano w grudniu ub.r. Grupa NDI ma 22 miesiące na wykonanie całości kontraktu. Wykonawca zapowiedział oddanie do użytkowania pierwszego z odcinków inwestycji po 16 miesiącach.