Giganci stalowi kończą swoją zależność od rosyjskiego węgla

Największe brytyjskie firmy stalowe, British Steel i Tata Steel UK, wstrzymują import rosyjskiego węgla. Węgiel niezbędny jest w procesie wytwarzania stali. Stosuje się go do podgrzewania pieców do temperatury 1800 stopni Celsjusza. W ciągu ostatnich czterech lat Wielka Brytania sprowadziła z Rosji 3 mln ton węgla koksowego.