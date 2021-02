Giganci zamykają największy zakład na świecie

Z końcem tego roku zamknie swoje podwoje holenderska Aluchemie. Należący do Rio Tinto i Hydro zakład był największym na świecie wytwórcą anod do produkcji aluminium. Zdaniem właścicieli produkcja spadła do 40 proc. mocy i już się nie opłaca. Czy powtarzamy przykład elektrod dla pieców hutniczych?