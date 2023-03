Gigant górniczy stoi w obliczu pozwu o 36 miliardów funtów

Największy koncern górniczy na świecie BHP potencjalnie stoi w obliczu pozwu o 36 miliardów funtów odszkodowania w związku z najgorszą katastrofą ekologiczną w Brazylii. Liczba wnioskodawców wynosi ponad 700 tys. - przyznali prawnicy firmy.

Koncern BHP został początkowo pozwany przez około 200 tys. Brazylijczyków w związku z zawaleniem się tamy Fundao w 2015 r., należącej do spółki joint venture Samarco. Razem z BHP utworzył ją wielki brazylijski koncern górniczy Vale.

W katastrofie zginęło 19 osób. To jednak nie wszystko, bo ponad 40 mln m3 błota i toksycznych odpadów pokopalnianych przedostało się do rzeki Doce, niszcząc wioski i docierając do Oceanu Atlantyckiego oddalonego o ponad 650 km.

Tom Goodhead, dyrektor generalny kancelarii prawnej Pogust Goodhead, która reprezentuje powodów, napisał w oświadczeniu: nie przystąpiwszy do wynegocjowanej ugody w tych postępowaniach w 2018 r. po ich wszczęciu, a także nie wypłacając odpowiedniego odszkodowania w Brazylii liczba wnioskodawców wzrosła ponad trzykrotnie do ponad 700 tys.

BHP broni się wskazując, że odszkodowania zostały już wypłacone, a w samej spółce był tylko jednym z udziałowców.