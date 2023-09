Gigant w produkcji złota przestawia się na miedź

Drugi co do wielkości producent złota na świecie Barrick Gold chce podwoić produkcje miedzi do końca dekady. Spółka uważa, że przyszłość metalu jest gwarantowana.

Barrick to drugi co do wielkości producent złota. Od kanadyjskiej firmy większym jest tylko amerykański Newmont. Jednak kanadyjska firma posiada także znaczące aktywa miedziowe.

Ich rozwój ma zagwarantować spółce produkcję miedzi rzędu 450 tys. ton rocznie na koniec dekady.

Kluczowe projekty odpowiedzialne za ten wzrost to Reko Diq w Pakistanie, która według przewidywań po osiągnięciu pełnej produkcji stanie się jedną z 10 największych kopalni miedzi na świecie i rozbudowa już rozbudowa kopalni Lumwana w Zambii.

Przy tym udostępnienie nowych złóż miedzi, której towarzyszy złoto, spowoduje również wzrost produkcji tego ostatniego. Roczna produkcja kruszcu na koniec dekady ma sięgnąć nawet 6,8 mln uncji. Obecnie to nieco ponad 4 mln uncji.

Spółka uważa, że pomimo obecnej przeciętnej sytuacji na rynku miedzi, to perspektywy dla rdzawego metalu są dobre. Ze względu na znaczenie miedzi dla transformacji energetycznej, odbicie cen metalu jest przesądzone.