Gigantyczna fuzja w złotym biznesie jest już o krok

Zarząd Newcrest Mining jest gotowy zarekomendować swoim akcjonariuszom ofertę przejęcia od Newmont - powiedziała p.o. dyrektora generalnego spółki Sherry Duhe. Tym samy już tylko krok dzieli nas od powstania największego na świecie producenta złota.

Newmont złożył niewiążącą ofertę kupna Newcrest w zeszłym miesiącu. Wycenił on Newcrest na 29,4 miliarda dolarów australijskich (19,5 miliarda dolarów). Jeśli transakcja się powiedzie, powstanie zdecydowanie największa na świecie spółka produkująca złoto, z aktywami w Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Australii i Papui-Nowej Gwinei.

Początkowo Newcrest powstrzymał się od rekomendowania transakcji. Jednak po przeprowadzeniu własnego badania due diligence w Newmont, uznał „że oferta jest taka, że zarząd byłby gotów ją polecić pod warunkiem udanej analizy due diligence - powiedziała Duhe w czwartek na konferencji w Sydney zorganizowanej przez Macquarie Group.

Liczba fuzji i przejęć w sektorze wydobywczym przyspieszyła w ostatnich miesiącach, po dwóch latach rosnących cen surowców, które sprawiły, że wiele firm wydobywczych dysponuje nadpłynnością finansową.

Zdaniem analityków oferta jest kluczowa dla wysiłków Newmont zmierzających do zwiększenia przewagi nad innymi rywalami wydobywającymi kruszce, takimi jak Barrick Gold Corp. Zwiększyłoby to również ekspozycję Newmont na miedź, kluczowy materiał w przejściu na czystą energię, w czasie, gdy analitycy przewidują poważne niedobory metalu do okablowania w nadchodzącej dekadzie.

Newcrest chce, aby miedź stanowiła ponad 50 proc. przychodów do końca dekady, w porównaniu z około jedną czwartą obecnie.