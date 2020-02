Gigantyczne złoże na Dolnym Śląsku to wielki kłopot. Dziś nie do rozwiązania

To, że koło Nowej Soli są bajecznie bogate złoża miedzi i srebra, to fakt. Jednak na tym kończą się dobre informacje. Potwierdzić odkrycie to jedno, ale uruchomić produkcję to całkiem inna kwestia. Jest jeszcze możliwe całkiem inne satysfakcjonujące dla posiadaczy koncesji rozwiązanie, aby dobrze zarobić.

Złoże, którym chwali się Zielona Góra Copper, znajduje się w pobliżu zasobów już eksploatowanych przez KGHM.

Problem, jaki dotyczy złoża Kanadyjczyków, to bardzo duża głębokość zalegania.

Na uruchomienie nowej kopalni trzeba byłoby poczekać nawet dekadę.