Górnicy w Chile strajkują, żądają podwyżek. Związkowcy z KGHM obserwują sytuację

Choć, jak mówi przysłowie, od przybytku głowa nie boli, to w przypadku utrzymujących się bardzo wysokich cen miedzi jej producenci mają problem. Załogi chcą partycypować w zyskach firm i żądają podwyżek płac. Może to spowodować największy od lat kryzys w górnictwie miedzi.

Światowe reperkusje

W przeszłości w Chile strajki wśród miedziowych górników wybuchały regularnie. I - jak zawsze w takim przypadku - odzwierciedlały to ceny miedzi.W przypadku obecnego protestu w Escondida i Spence ewentualne zmniejszenie podaży rdzawego metalu będzie szczególnie bolesne. Świat po pandemii zwiększył zapotrzebowanie na surowce. Spadek produkcji nieuchronnie wpłynie na ceny metalu, więc ten musi podrożeć.Zresztą warto prześledzić, co dzieje się w ciągu ostatniego tygodnia z miedzią. Jeszcze tydzień temu za tonę miedzi na LME płacono 9869 dol. Odkąd pojawiły się informacje o problemach w Chile, metal podrożał już do prawie 10,2 tys. dol.Tylko z pozoru informacje z Chile powinny cieszyć KGHM. Nasz koncern co prawda będzie sprzedawał miedź trochę drożej, ale musi się liczyć i z wydatkami.Po pierwsze: cały rynek zostanie rozchwiany, co nigdy nie jest dobre. Owszem, można dobrze zarobić, ale i zanotować poważne straty. Zresztą, jak przyznaje prezes KGHM Marcin Chludziński, firma lubi stabilną sytuację.Po drugie: w przypadku sukcesu w sporze górników z BHP sam KGHM będzie być może musiał podnieść pensje pracownikom w chilijskich kopalniach. W Chile w przeszłości zdarzało się bowiem, że podwyżki w jednym zakładzie wywoływały reakcję łańcuchową w pozostałych.Jakby tego było mało, sytuacji w Chile przyglądają się także nasi związkowcy. Czy gdyby załoga Sierra Gorda otrzymała podwyżkę, domagaliby się także wzrostu płac w krajowych kopalniach?- Oczywiście patrzymy na to, co się dzieje w Chile – mówi nam działacz związkowy z KGHM. – Jeśli tam doszłoby do podwyżek, zasadne byłoby także pytanie o nie w naszych zakładach.