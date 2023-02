Górnicze koncerny notują niższe zyski, ale i tak dobrze zarabiają

Dwie największe firmy górnicze opublikowały wyniki finansowe. Zarówno BHP jak i Rio Tinto zanotowały pogorszenie wyników finansowych. Pierwsza za półrocze roku podatkowego 2023, druga za cały 2022 rok.

Czołowy koncern górniczy na świecie australijski Rio Tinto zmniejszył w 2022 roku zysk netto o 41 proc. Spółka zarobiła jednak gigantyczne 12,42 mld dol.

Zysk bazowy firmy spadł do 13,28 mld dol. z 21,38 mld dol. w ubiegłym roku.

Negatywnie na wyniki finansowe spółki wpłynął spadek cen rudy żelaza (o 26 proc.) oraz miedzi (o 5 proc.).

Według Visible Alpha analitycy oszacowali średnie zarobki Rio Tinto na 13,39 miliarda dolarów.

Firma zadeklarowała ostateczną dywidendę w wysokości 2,25 dol. na akcję. Pod koniec 2021 roku Rio Tinto wypłaciło najwyższą w swojej historii dywidendę – 10,4 dol. na akcję.

BHP Group największa na świecie firma wydobywcza, odnotowała 32 proc. spadek zysku netto w okresie lipiec-grudzień 2022 r. do 6,46 mld dol. z 9,44 mld dol. w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk bazowy również spadł o 32 proc. do 6,6 mld dol.

Według sondażu Vuma Financial mediana prognozy wyniosła 6,82 mld dol. Średnia cena sprzedaży rudy żelaza spółki spadła o 25 proc., miedzi o 19 proc. i to one właśnie wpłynęły na słabsze wyniki firmy także pochodzącej z Australii.