Górniczy gigant i Kanada reanimują starą hutę, bo ma wielkie perspektywy

Za 515 mln dolarów kanadyjskich Rio Tinto i Kanada zmodernizują hutę w Sorel-Tracy. Inwestycja w 72-letni zakład ma ze względu na jego profil produkcji strategiczne znaczenie.

Zakład w Quebecu, mimo wieku, ma obecnie bardzo dobre perspektywy.

Dzięki hucie możliwe będzie zmniejszenie uzależnienia w skandzie od Chin.

Huta ma także zająć się rozwojem technologii tytanowych.

Rio Tinto jest drugim co do wielkości po BHP koncernem górniczym na świecie. Firma dysponuje dziesiątkami zakładów o lepszej kondycji, a mimo to zdecydowała się na zainwestowanie pokaźnych pieniędzy w stary zakład w kanadyjskiej prowincji Quebec.

Miliony na reanimację, bo huta specjalizuje się w produkcji cennych metali

Jak przyznaje dyrektor generalny giganta Jakob Stausholm w ostatniej dekadzie huta nie była dla spółki dochodowa. Mimo tego menadżer wierzy, że to się zmieni, w tle inwestycji jest bowiem jeden bardzo ważny dla współczesnego świata pierwiastek.

Zgodnie z umową pomiędzy z rządem Kanady a Rio Tinto obie strony wyłożą na modernizację zakładu 515 mln. dol. kanadyjskich (niespełna 2 mld złotych). Z tego aż 222 mln dol. da rząd w Ottawie.

Modernizacja ma przede wszystkim zmienić paliwo stosowane w hucie z węgla na gaz ziemny. Dzięki temu po ukończeniu prac modernizacyjnych emisja CO2 z zakładu spadnie aż o połowę. Zakończenie modernizacji zakładu planowane jest na początek 2024 roku, choć samo „schodzenie” z emisjami potrwa do końca obecnej dekady.

Dlaczego jednak rząd w Ottawie zdecydował się pomóc górniczemu gigantowi?

Pierwszym ważnym czynnikiem jest zmniejszenie emisji szkodliwych dla klimatu gazów. Drugim utrzymanie ponad pół tysiąca miejsc pracy. Jednak kluczowy jest trzeci czynnik - zakład ma obecnie strategiczne znaczenie.

Kanadyjczycy chcą zwiększyć produkcję strategicznych metali w hucie Rio Tinto

Strategiczne znaczenie zakładu wynika z tego, co produkuje huta. Za decyzja koncernu i kanadyjskiego rządu kryje się skand. Ten pierwiastek z grupy metali przejściowych w skorupie ziemskiej występują w podobnej ilości co dużo bardziej znany kobalt. Problem w tym, że skand jest bardzo rozproszony, a tylko nieliczne złoża minerałów zawierają go na tyle dużo, że opłaca się go produkować. Co gorsza obecnie rynek skandu jest zdominowany przez Rosję i zwłaszcza Chiny. Trudno zaś te państwa uznać za wiarygodnych partnerów gospodarczych.

Zwłaszcza Chiny w przypadku rzadkich pierwiastków manipulowały rynkiem, zwiększając podaż w wybranych przez siebie momentach. W efekcie utrącały w ten sposób niektóre plany inwestycyjne, bo nagły spadek cen metalu powodował, że niektóre projekty „nie spinały” się finansowo.

Tymczasem skand jest używany w ogniwach paliwowych i stopach aluminium. W znacznym stopniu ma więc wpływ na rewolucję związaną z elektromobilnością.

Dzięki modernizacji zakładu Rio Tinto planuje zwiększyć produkcję skandu w Sorel-Tracy do 12 ton metrycznych, co odpowiadałoby około 20 proc. światowej produkcji pierwiastka.

Ubocznym skutkiem modernizacji z kanadyjskim zakładzie będzie również stworzenie linii pilotażowej mającej odpowiadać za nowe metody produkcji tytanu metalicznego. Tytan jest drugim głównym metalem produkowanym w hucie.

Także i ten krok ma znaczenie strategiczne. Rynek tytanu jest bowiem zdominowany przez Rosję, co w sytuacji agresywnej polityki Moskwy i napaści na Ukrainę, może zagrażać dostawom metalu.

Zwolennikiem rozwoju produkcji rzadkich metali z Kanadzie jest rząd. Jak powiedział niedawno premier kraju Justin Trudeau: gdy rozwijamy łańcuchy dostaw produktów, których świat potrzebuje od niezawodnego partnera, takiego jak Kanada, pieniądze, które inwestujemy, wrócą do Kanadyjczyków.

