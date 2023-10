Górniczy gigant produkuje mniej. Tylko węgiel trzyma się mocno

Glencore, jedna z największych na świecie zdywersyfikowanych grup górniczych podała dane operacyjne z dziewięć miesięcy 2023 roku. Spółka w kluczowych metalach zanotowała mniejsza produkcję. Większe natomiast było wydobycie węgla.

Produkcja miedzi w firmie wyniosła 736 tys. ton. Oznacza to mniejsze wydobycie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 5 proc.

Spadek to efekt sprzedaży na koniec drugiego kwartału australijskiej kopalni Cobar i niższy uzysk miedzi będącej tam produktem ubocznym. Glencore w dalszym ciągu jednak oczekuje w tym roku wydobycia na poziomie 1,04 mln ton (z wahaniami w obie strony po 30 tys. ton).

Wydobycie niklu spadło o 16 proc., do 68,4 tys. ton. Glencore obniżył także swoją roczną prognozę niklu do 102 tys. ton (z odchyleniem 4 tys. ton) ze 112 tys. ton (z odchyleniem 5 tys. ton). Spadek wynika z problemów w zakładzie Raglan, zakłóceń w utrzymaniu ruchu w zakładzie Sudbury oraz kłopotów w kopalni Koniambo.

Produkcja kobaltu w firmie spadła o 2 proc. (do 32,5 tys. ton), cynku – o 4 proc. (do 672,1 tys. ton), jedynie węgla – wzrosła o 2 proc., do 83,9 mln ton.

Głencore ma siedzibę w Szwajcarii. Spółka jednak działa na całym świecie, oprócz produkcji surowców zajmuje się także ich handlem.