Górniczy koncern chce stworzyć nowego węglowego giganta

Glencore, koncern górniczy z siedzibą w szwajcarskim mieście Baar, złożył ofertę na zakup aktywów węglowych kanadyjskiej spółki Teck Resources. Co ciekawe jeszcze niedawno Glencore chciał kupić całą kanadyjska firmę.

Trwający kilka miesięcy spór pomiędzy firmami Teck i Glencore ma się ku końcowi.

Koncern ze szwajcarskiego miasta Baar chce przejąć już tylko część kanadyjskiej firmy Teck.

Nowa węglowa firma stałaby się czwartą co do wielkości na świecie.

Stosunki pomiędzy oboma koncernami nie są najlepsze. Glencore po odrzuceniu przez Teck wartej 23 mld dolarów oferty chciał dokonać wrogiego przejęcia. Jednak nie doszło do tego, bo ostatecznie kanadyjską firmę wsparli akcjonariusze. Jednak nie wszystko poszło po myśli spółki z Vancouver.

Glencore chce wyjść z twarzą, a przy okazji poprawić swoją sytuację

Zarządowi Tecka nie udało się podzielić firmy na dwie części, z których jedna skupiałaby aktywa węglowe (chodzi o węgiel koksujący), a druga górnictwo metali.

Teraz Glencore składa nowa ofertę. Firma z Baar zwróciła się z propozycją kupna biznesu węglowego kanadyjskiej firmy.

Glencore poinformował, że jeśli oferta zostanie przyjęta, stworzy nową firmę łączącą własne aktywa węglowe i Teck w ciągu jednego do dwóch lat po spłacie długu. Posunięcie to stworzyłoby giganta węglowego, produkującego ponad 100 milionów ton węgla energetycznego i 30 milionów ton węgla do produkcji stali rocznie.

Byłby to czwarty co do wielkości producent węgla na świecie. Większymi byłyby China Shenhua Energy, BHP, Coal India. Fuzja umożliwiłaby wyprzedzenie chińskiej spółki Shaanxi Coal. Sam Glencore jest poza pierwsza dziesiątką.

Czy do przejęcia dojdzie? Nie wiadomo, bo zainteresowane węglową częścią kanadyjskiej spółki było także kilka innych podmiotów.

Jednak oferta może mieć swego rodzaju wartość dodaną. Byłoby nią uspokojenie nastrojów wokół obu firm. Glencore dałby spokój Teckowi, w zamian wyszedłby z twarzą z nieudanych jak dotychczas prób przejęcia kanadyjskiej firmy.

Teck może otrzymać pieniądze, które wykorzysta na inwestycje w nowe kopalnie

Dlaczego Glencore jest gotowy kupić same aktywa węglowe Teck?

Kluczem jest to jaki węgiel produkuje Teck, jest to w ogromnej większości węgiel koksowy, czyli taki jakiego w ofercie Glencore jest bardzo mało. I choć więc udział węgla w biznesie wydobywczym Glencore by wzrósł, to zarazem zmniejszyłby się w nim udział niemającego dobrych perspektyw węgla energetycznego.

Dla Tecka pozbycie się biznesu węglowego pozwoliłoby zaś na zwrócenie uwagi na produkcję metali. Ewentualna gotówka ze sprzedaży kopalń węgla mogłaby także posłużyć na zakup nowych aktywów.

Na razie jest zbyt wcześnie, by mówić, czy do transakcji dojdzie, jednak napięcie pomiędzy obiema firmami wyraźnie opadło.