Górniczy potentat zmniejszył produkcję miedzi

Aż o 12 proc. rok do roku zmniejszyła się produkcja miedzi w Glencore. To druga wielka firma, która w ostatnim czasie poinformowała o mniejszej od oczekiwań produkcji.

Produkcja miedzi ze źródeł własnych Glencore była o 12 proc. niższa niż w 2021 r. i wyniosła 1,058 mln ton. Firma tłumaczy to pozbyciem się części aktywów, ale przede wszystkim trudnymi warunkami geologicznymi w Katandze.

Tym samym Glencore jest drugim po Codelco wielkim producentem miedzi, który wyprodukował rok do roku mniej metalu. W kontekście rosnącego zapotrzebowania na miedź zdaniem analityków może się to przełożyć na wyższe ceny rdzawego metalu.

W pewnym stopniu mniejszą produkcję miedzi równoważyła – aż o 40 proc. rok do roku – większa produkcja kobaltu. Glencore w ubiegłym roku wyprodukował go 43,8 tys. ton.

Produkcja cynku w firmie wyniosła 938 tys. ton, co oznacza rok do roku spadek o 16 proc. Tak duży spadek spowodowany jest m.in. zamknięciem kopalni Matagami i zmniejszeniem produkcji w zakładzie Isa z powodu wyczerpania się złoża.

Produkcja niklu wzrosła o 5 proc. do 107,5 tys. ton. Wzrosła także produkcja węgla o 6 proc. do 110 mln ton, odzwierciedlając wyższą produkcję z kopalni Cerrejon.

W 2023 roku Glencore planuje wyprodukować ok. 1,040 mln ton miedzi, ok. 38 tys. ton kobaltu, ok. 950 tys. ton cynku, ok. 112 tys. ton niklu, ok. 1,31 mln ton żelazochromu i 110 mln ton węgla.