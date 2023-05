Grozi nam wielki deficyt cennego metalu

Rosnące zapotrzebowanie ze strony branż motoryzacyjnej i nowych technologii, spowoduje największy w historii niedobór platyny. Co gorsze, nic nie wskazuje, że sytuacja może ulec poprawie.

Platyna to kluczowy metal w wielu branżach.

Popyt na platynę zaczął rosnąć, przyczynił się do tego pallad.

Deficyt metalu będzie się pogłębiać ze względu na brak nowych źródeł.

Historia platyny nierozerwalnie związana jest w ostatnich dekadach z palladem. Oba pierwiastki występują zwykle razem. Jednak to pallad cieszył się w minionych latach większym zainteresowaniem. Metal ten wykorzystywany jest w branży motoryzacyjnej. Znajduje się w katalizatorach i pomaga w neutralizacji szkodliwych emisji z silników spalinowych.

Platyna zastąpiła pallad i rozpoczęły się kłopoty

Problem w tym, że podaż palladu okazała się niewystarczająca. Chemicy zaczęli więc coraz częściej w do katalizatorów wykorzystywać platynę. Wpływ na to miał także relatywnie niski poziom cen platyny, przy niemal wciąż rosnących (do czasu) cenach palladu.

To zaś spowodowało wzrost zainteresowania platyną. Jakby tego było mało, część inwestorów przypomniało sobie, że platyna to metal szlachetny i w porównaniu ze złotem oferowany w dość atrakcyjnych cenach.

Platyna ponownie wróciła do łask w biznesie biżuteryjnym. Dodatkowo platyna jest coraz bardziej poszukiwana przez firmy chemiczne jako metal wykorzystywany przy produkcji licznych związków chemicznych.

Jednak ma to określone konsekwencje.

Pierwszą jest spadek cen palladu. Uncja metalu potaniała z ponad 2300 dolarów na jesieni 2022 roku do 1500 dolarów obecnie.

Drugim efektem jest wzrost cen platyny – uncja metalu podrożała w tym czasie z około 850 dolarów do prawie 1100 dolarów.

Jednak to nie koniec. Wzrost zainteresowania platyną będzie skutkował dalszym niedoborem metalu.

Platyny będzie coraz bardziej brakować, a nowych źródeł nie ma

Producent materiałów specjalistycznych, firma Johnson Matthey, już zapowiedziała, że rynek platyny szacowany na około 8 milionów uncji rocznie będzie w 2023 roku niedostatecznie zaopatrzony, co będzie skutkować pierwszym deficytem od 2020 roku. Niedobór wyniesie około 128 tys. uncji metalu.

Złe informacje? Według specjalistów potem będzie jeszcze gorzej.

Światowa Rada ds. Inwestycji w Platynę przewidziała deficyt platyny na poziomie 983 tys. uncji – po ubiegłorocznej nadwyżce w wysokości 854 tys. uncji. Jak podają specjaliści w pierwszym kwartale obecnego roku popyt na platynę wzrósł o 43 tys. uncji (około 8 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Konsultanci Metals Focus prognozują niedobór platyny na poziomie 953 tys. uncji, w porównaniu z zaledwie 53 tys. uncji w 2022 r.

Prognozy wykorzystują nieco inną metodologię, przy czym specjalistyczny Metals Focus nie uwzględnia platyny kupowanej lub sprzedawanej przez fundusze giełdowe.

Dla porównania w przypadku rynku palladu o wartości około 10 milionów uncji rocznie, Johnson Matthey przewidział deficyt w wysokości 43 tys. uncji w tym roku, w porównaniu z 531 tys. uncji w 2022 roku.

Skoro grozi nam tak wielki niedobór platyny, to jak temu zaradzić?

Największym producentem platyny w 2022 roku była Republika Południowej z produkcją około 140 ton cennego metalu (tona to około 35,27 tys. uncji). Na drugim miejscu była Rosja – 20 ton, a trzecie Zimbabwe. Kanada z USA to wspólnie niespełna 9,5 tony. Podaż była uzupełniana przez zagospodarowanie złomu. Problem w tym, że tego ostatniego nie przybywa, a produkcja górnicza platyny także nie ma perspektyw wzrostowych.

Co gorsza, nowych projektów wydobywczych jest jak na lekarstwo. Wszystko wskazuje na to, że niedobór platyny będzie rósł. Dla wielu branż będzie to oznaczało poważne problemy.