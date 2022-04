Grupa Ferrum na plusie. Pomógł Baltic Pipe

Grupa Ferrum osiągnęła w ubiegłym roku 6,4 mln zł zysku netto wobec straty 8,9 mln zł rok wcześniej. O 10 proc. wzrosły również przychody – wynika ze wstępnych danych finansowych opublikowanych przez spółkę w piątek 22 kwietnia.

Skonsolidowane przychody Grupy Ferrum w 2021 roku zamknęły się na poziomie ok. 604,7 mln zł (wzrost ok. 10 proc. rok do roku). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł ok. 18,7 mln zł i był wyższy o ok. 13,7 mln zł niż rok wcześniej. Grupa wypracowała zysk netto ok. 6,4 mln zł w miejsce straty netto 8,9 mln zł za 2020 r., co oznacza wzrost wyniku o ok. 15,2 mln zł.

- Poprawa wyników oraz wypracowanie przez grupę Ferrum zysku na poziomie ok. 6,4 mln zł to m.in. zasługa sprawnie i terminowo realizowanych kontraktów. Nie bez znaczenia dla spółki są też kontrakty z OGP Gaz-System dla zadań towarzyszących budowie gazociągów Baltic Pipe LOT C oraz Baltic Pipe LOT D. Udział Ferrum w projektach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski potwierdza wypracowaną przez Ferrum pozycję wiarygodnego i zaufanego partnera w biznesie – zaznacza Krzysztof Kasprzycki, prezes spółki.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży Ferrum w 2021 r. wyniosły ok. 528,1 mln zł i były wyższe o ok. 80,7 mln zł (wzrost ok. 18 proc. rok do roku). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł ok. 14,9 mln zł i był wyższy o ok. 15,6 mln zł od wyniku osiągniętego w 2020 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 14,9 mln zł, w miejsce straty operacyjnej 0,7 mln zł za 2020 r. Zysk netto był równy ok. 4,2 mln zł w miejsce straty netto 13,7 mln zł za 2020 r.

Ferrum przyznaje, że teraz zmaga się z nowym wyzwaniem – skutkami agresji Rosji na Ukrainę. Gwałtowny wzrost cen stali, jak i początkowa panika związana z jej dostępnością wymagały od spółki podjęcia niezwłocznych działań zabezpieczających dostawy.

- W perspektywie długoterminowej spółka dostosowała warunki oferowanych produktów do aktualnej sytuacji rynkowej. W wyniku działań podjętych w celu zabezpieczenia dostaw materiału wsadowego z alternatywnych źródeł i kierunków dostaw znacząco zminimalizowaliśmy ryzyko zachwiania łańcucha dostaw– powiedział Krzysztof Kasprzycki.