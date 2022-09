Grupa Ferrum: niższy zysk przy znacząco większych przychodach

Grupa Ferrum zwiększyła w pierwszym półroczu 2022 roku przychody w ujęciu rocznym, zysk netto okazał się jednak mniejszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wynika z komunikatu firmy.

Grupa Ferrum szacuje, że jej przychody w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 515,4 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku – podano w komunikacie.

Według wstępnych danych, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku grupa odnotowała skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w wysokości ok. 19,6 mln zł. Był on wyższy o ok. 3,4 mln zł od zysku operacyjnego w analogicznym okresie 2021 roku.

Zysk netto grupy w pierwszym półroczu 2022 roku ukształtował się na poziomie ok. 8,1 mln zł, co oznacza spadek o ok. 1,7 mln zł w ujęciu rocznym, m.in. w związku z wyższymi kosztami finansowymi.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za pierwszy kwartał 2022 roku wyniosły ok. 325,7 mln zł i były o 78 proc. wyższe od przychodów w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

Z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2022 roku grupa wygenerowała zysk w wysokości ok. 12,8 mln zł. Był on wyższy o ok. 4,5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku.

Skonsolidowany zysk netto grupy za pierwszy kwartał 2022 roku wyniósł ok. 5,6 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 3,3 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku.

Grupa kapitałowa Ferrum prowadzi działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności pozostałej - marketingowej i promocyjnej.

