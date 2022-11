Grupa Ferrum z niższym zyskiem

Notowany na warszawskiej giełdzie producent rur stalowych - grupa Ferrum - zanotował spadek rentowności zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym.

W ujęciu jednostkowym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (za 9 miesięcy 2022 r.) wyniosły około 654,4 mln zł i były wyższe o około 57 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na osiągnięte przychody ze sprzedaży miały m.in. realizowane dostawy do Gaz - System w ramach umowy na dostawy rur stalowych dla gazociągu Gustorzyn - Wronów.

Zysk ze sprzedaży (zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty zarządu oraz sprzedaży) wyniósł w omawianym okresie ok. 33,4 mln zł w porównaniu do zysku w kwocie 31,7 mln zł za analogiczny okres roku ubiegłego.

W ciągu 9 miesięcy 2022 roku spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 24,6 mln zł, który był wyższy o ok. 5,5 mln zł od zysku operacyjnego osiągniętego za 9 miesięcy 2021 r. Na poziomie wyniku netto za 9 miesięcy 2022 r. osiągnięto zysk w kwocie ok. 8,5 mln zł, jednak w związku z wyższymi kosztami finansowymi był on niższy o ok. 2,2 mln zł w ujęciu rok do roku.

Skonsolidowane przychody (czyli te obejmujące całą grupę kapitałową Ferrum) ze sprzedaży za 9 miesięcy 2022 roku wyniosły ok. 719 mln zł, więcej o około 53 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W porównaniu z 9 miesiącami 2021 r. grupa kapitałowa odnotowała wzrost zysku ze sprzedaży z poziomu 35,2 mln zł do poziomu ok. 35,9 mln zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł około 27,4 mln zł i był wyższy o ok. 4,5 mln zł od zysku operacyjnego za 9 miesięcy 2021 r.

Na poziomie wyniku netto za 9 miesięcy 2022 r. grupa Ferrum osiągnęła zysk w kwocie ok. 8,8 mln zł, jednak w związku z wyższymi kosztami finansowymi był on niższy o około 3,8 mln zł w ujęciu rok do roku.

Pełny raport za trzeci tegoroczny kwartał grupa kapitałowa Ferrum opublikuje w dniu 29 listopada 2022 roku.