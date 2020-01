Grupa Kęty koryguje w górę o 13 proc. prognozę zysku

Spółka Grupa Kęty przekazała do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników na 2019 roku. Zgodnie z nią prognozowana sprzedaż grupy to 3,205 mld zł wobec pierwotnie przewidywanych 3,216 mld zł, a spodziewany zysk netto to 294 mln zł wobec pierwotnie prognozowanych 261 mln zł zysku netto.